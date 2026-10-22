Rechtliche Prüfung
Sitzung unterbrochen: Geste bei Angelobung von Innsbrucker FPÖ-Politiker sorgt für Aufregung
Mario Fauster äußerte sich zu seiner Geste gegenüber der TT nicht.
© Michael Egger
Mario Fauster, Ersatzgemeinderat der Freiheitlichen, wurde am Donnerstag von Bürgermeister Johannes Anzengruber angelobt. Seine Geste in der Gemeinderatssitzung sorgt für Aufregung. Diskutiert wurde, ob es sich um den sogenannten Kühnengruß oder eine unbedenkliche Schwurhand gehandelt hat. Eine rechtliche Prüfung wurde vom Gemeinderat jedenfalls eingeleitet.
Kommentare