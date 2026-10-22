Viele Tiroler Betriebe betroffen
Nach gefährlicher Sicherheitslücke im Internet: Tiroler Experte klärt auf
Eine weltweite Sicherheitslücke im Netz sorgt für Aufregung: Zahlreiche Internetseiten wurden vom Netz genommen.
© APA/Max Herbst
Eine gravierende Sicherheitslücke in der Programmiersprache PHP versetzt die Betreiber von Webseiten in Aufruhr. Auch viele Tiroler Betriebe mussten ihre Homepage vom Netz nehmen. Ein Tiroler Experte klärt auf, wie es dazu kam und was Unternehmen und UserInnen nun tun sollten.
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