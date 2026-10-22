Zwei Tiroler unter Opfern: Ermittlungen nach Lawinenabgang im Pongau eingestellt

Nach dem Lawinenunglück mit vier Toten wurde ein Ermittlungsverfahren gegen die Kursleiterin eingeleitet. Laut Staatsanwaltschaft konnte der Bergführerin kein Sorgfaltsverstoß nachgewiesen werden.

Großarl – Bei einem Lawinenunfall im Großarltal (Pongau) sind am 17. Jänner 2026 vier Teilnehmer einer Alpenvereinstour ums Leben gekommen. Nun hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen die Bergführerin, die die Gruppe damals leitete, eingestellt. Wie Ricarda Eder, die Sprecherin der Salzburger Staatsanwaltschaft, am Donnerstag mitteilte, „waren sowohl ein Sorgfaltsverstoß als auch eine Vorhersehbarkeit des Lawinenabgangs durch die Tourenführerin zu verneinen“.

Gegen die damals 41-jährige Frau – eine staatlich geprüfte Berg-und Skiführerin – lief ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. Die Lawine war an jenem Samstagnachmittag unterhalb des Thronecks auf einer Seehöhe von etwa 2000 Metern abgegangen. Die Schneemassen erfassten die Richtung Finsterkopf aufsteigende siebenköpfige Skitourengruppe, rissen sie mit und verschütteten alle völlig.

Zwei Tiroler unter Opfern

Für zwei Männer aus Tirol im Alter von 65 und 63 Jahren, eine 60-Jährige aus der Steiermark sowie einen 53-Jährigen aus Oberösterreich kam jede Hilfe zu spät. Sie konnten nur mehr tot ausgegraben werden. Ein 58-jähriger Salzburger konnte sich selbst aus den Schneemassen befreien. Er blieb unverletzt, setzte die Rettungskette in Gang und begann sofort, seine Kameraden zu suchen und auszugraben.

Ein Mann und die Bergführerin konnten noch lebend aus der Lawine befreit werden. Bei der Gruppe handelte es sich um einen Kurs im Rahmen des regulären Winterausbildungsprogramms des Alpenvereins. Die Teilnehmer waren durchwegs erfahrene Tourengeher, die alle Lawinenverschütteten-Suchgeräte (LVS) bei sich hatten.

Zum Zeitpunkt des Unglücks herrschte im Bereich der Unfallstelle Lawinenwarnstufe 2, also mäßige Lawinengefahr. Der vergangene Winter war allerdings von einem sogenannten Altschneeproblem geprägt. Der schneearme Winterbeginn hatte im gesamten Ostalpenraum für einen äußerst schlechten Schneedeckenaufbau gesorgt. Wenig Schnee und wochenlanges, niederschlagsfreies Strahlungswetter mit klaren Nächten, wenig Wind und starkem Frost begünstigten die Bildung einer gefährlichen Gleitschicht unter der Schneeoberfläche.