Ski-Weltcup, Weisse Wies‘n und gefühlvolle Konzerte: Das ist los in Tirol

Wer am verlängerten Woche lieber unterwegs ist, anstatt die Füße hochzulegen, wird im Tiroler Eventkalender fündig. Konzertfans müssen sich in Innsbruck zwischen Volksmusik, Soul, Rap und Indie entscheiden. Am Stubaier Gletscher wird in Tracht Ski gefahren und in Sölden startet die Skirennsaison mit dem Weltcup-Opening.