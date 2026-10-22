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Ski-Weltcup, Weisse Wies‘n und gefühlvolle Konzerte: Das ist los in Tirol
Schwünge im Schnee und Mitfühlen bei Volksmusik: Am Wochenende ist wieder einiges los in Tirol.
© APA/EXPA, Alexandra Erhart, Seescick
Wer am verlängerten Woche lieber unterwegs ist, anstatt die Füße hochzulegen, wird im Tiroler Eventkalender fündig. Konzertfans müssen sich in Innsbruck zwischen Volksmusik, Soul, Rap und Indie entscheiden. Am Stubaier Gletscher wird in Tracht Ski gefahren und in Sölden startet die Skirennsaison mit dem Weltcup-Opening.
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