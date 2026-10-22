Einkommenslücke: Bezirk Schwaz ist Tiroler Schlusslicht beim Equal Pay Day

Mit einer Einkommenslücke von knapp 22 Prozent schneidet der Bezirk Schwaz im tirolweiten Vergleich bei der Bezahlung von Frauen am schlechtesten ab. Statistische Auswertungen des ÖGB zeigen: Schwazerinnen arbeiten heuer ab dem 13. Oktober bis Jahresende rechnerisch unbezahlt. Die Gewerkschaft fordert deshalb konkrete gesetzliche und gesellschaftliche Gegenmaßnahmen.

Schwaz - Der Österreichische Gewerkschaftsbund macht in einer Aussendung darauf aufmerksam, das Frauen im Bezirk Schwaz zu wenig verdienen. Bei Vollzeitarbeit und ganzjähriger Beschäftigung seien es durchschnittlich 49.461 Euro brutto pro Jahr. Männer kommen im gleichen Zeitraum auf 63.212 Euro. Das bedeutet eine Differenz von 13.751 Euro oder 21,8 Prozent. Statistisch gesehen arbeiten Frauen im Bezirk damit 80 Tage lang ohne Entlohnung. Während der tirolweite Equal Pay Day auf den 26. Oktober fällt, markierte Schwaz laut ÖGB bereits am 13. Oktober den Stichtag und bildet damit das Schlusslicht unter den Tiroler Bezirken.

Einkommensunterschiede wirken bis in die Pension

Als Ursachen für das Gefälle nennt der ÖGB gewachsene Arbeitsstrukturen und Mängel bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Im Bezirk Schwaz arbeiten viele Frauen im Gesundheits- und Sozialwesen, in der öffentlichen Verwaltung, im Bildungswesen, im Handel und in der Gastronomie. Trotz der hohen gesellschaftlichen Bedeutung werden Tätigkeiten in diesen Pflege-, Betreuungs- und Dienstleistungsbereichen häufig schlechter bezahlt als Berufe in anderen Branchen.

Die Einkommensungleichheit wirkt sich direkt auf das spätere Leben aus. „Der Gender Pay Gap endet nicht am letzten Arbeitstag, sondern schreibt sich auch in der Pension fort“, betont Biljana Vrzogić, stellvertretende ÖGB-Regionalvorsitzende im Tiroler Unterland. Tirolerinnen beziehen im Schnitt eine um 43,4 Prozent geringere Pension als Männer. Das entspricht durchschnittlich 1.475 Euro brutto für Frauen gegenüber 2.606 Euro brutto für Männer. Hinzu kommt eine ungleiche Verteilung der unbezahlten Sorgearbeit: Frauen übernehmen in Familien mit Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen zwei Drittel dieser Aufgaben.

Gewerkschaft fordert mehr Lohntransparenz

Für die geschäftsführende ÖGB-Landesvorsitzende Sonja Föger-Kalchschmied liegt das Problem in den strukturellen Rahmenbedingungen: „Nicht die Frauen sind schuld an der Lohnlücke, sondern ein System, das Arbeit unterschiedlich bewertet. Wir müssen darüber diskutieren, warum Tätigkeiten, die unsere Gesellschaft am Laufen halten, vielfach schlechter bezahlt werden.“

Als zentralen Hebel sieht die Gewerkschaft die konsequente Umsetzung der EU-Lohntransparenzrichtlinie sowie die Senkung der Schwellenwerte für Einkommensberichte. Derzeit müssen in Österreich erst Unternehmen ab 150 Beschäftigten solche Berichte erstellen. Der ÖGB tritt dafür ein, diese Pflicht auch auf kleinere Betriebe auszuweiten. Weitere Forderungen umfassen den flächendeckenden Ausbau von Kinderbetreuungs- und Pflegeeinrichtungen, familienfreundliche Arbeitszeitmodelle sowie gezielte Programme für mehr Frauen in Führungspositionen.