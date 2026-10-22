90.000 Euro für historische Kirchenwirt-Veranda in Weerberg

Die Tiroler Landesgedächtnisstiftung greift der Gemeinde Weerberg unter die Arme: 90.000 Euro fließen in die Restaurierung und Versetzung der denkmalgeschützten Holzveranda beim ehemaligen Kirchenwirt. Das Geld ist Teil eines knapp zwei Millionen Euro schweren Förderpakets, das das Kuratorium der Stiftung für ganz Tirol beschlossen hat.

Weerberg – Erfreuliche Nachrichten für den Bezirk Schwaz: Das Kuratorium der Tiroler Landesgedächtnisstiftung hat in seiner Sitzung am 15. Oktober 2026 Fördermittel in Höhe von insgesamt 1.988.375 Euro für den Erhalt historisch wertvoller Bauwerke und kultureller Güter in Tirol beschlossen. Davon fließen 90.000 Euro in den Bezirk Schwaz, informiert VP-Bezirksparteiobmann und Landtagsvizepräsident Dominik Mainusch. Und zwar in die Gemeinde Weerberg für die Restaurierung, Versetzung und Integration der denkmalgeschützten Veranda des Kirchenwirts.

Die spätgründerzeitliche Veranda liegt nordwestlich des ehemaligen Gasthauses Kirchenwirt und stammt aus dem Jahr 1925. Der eingeschoßige Bau in Ständerbauweise fällt durch ein Satteldach, markante Fensterbänder und eine giebelseitige Laube auf. Künftig soll die historische Holzkonstruktion nach ihrer Restaurierung und Versetzung nicht mehr nur als Lagerraum dienen, sondern aktiv in die Gemeindestruktur eingebunden werden.

Kulturelle Wurzeln bewahren

Laut Landtagsvizepräsident und VP-Bezirksparteiobmann Dominik Mainusch verbindet das Vorhaben Denkmalschutz mit moderner Gemeindeentwicklung. „Historische Bausubstanz zu erhalten bedeutet nicht, die Zeit stehen zu lassen. Es geht darum, unsere kulturellen Wurzeln zu bewahren und Raum für Entwicklungen zu schaffen“, betont Mainusch. Historische Bauwerke prägten das Ortsbild und erzählten die Geschichte der Region.