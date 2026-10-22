Großkanzlei fwp eröffnet mit Innsbrucker GSR-Team einen Tiroler Standort

Die Innsbrucker Rechtsanwaltskanzlei GSR Grüner Seekirchner schließt sich mit Fellner Wratzfeld & Partner (fwp) zusammen. Das GSR-Team wird Teil der Wirtschaftskanzlei und tritt ab 1. November 2026 unter dem Namen „fwp Tirol“ auf. Die Betreuung der Mandantinnen und Mandanten wird am bisherigen Kanzleisitz im Innsbrucker Arkadenhof fortgesetzt.

Roswitha Seekirchner und GSR-Gründungspartner Jakob Grüner wechseln als Partnerin beziehungsweise Partner zu fwp. Seekirchner übernimmt die Leitung des Tiroler Standorts. Auch das bestehende Team bleibt in Innsbruck und soll personell weiter ausgebaut werden.

Durch den Zusammenschluss erhält die Innsbrucker Kanzlei Zugriff auf das Leistungsspektrum von mehr als 70 Juristinnen und Juristen sowie auf das internationale Netzwerk von fwp. Damit sollen künftig auch komplexe, fachübergreifende und grenzüberschreitende Mandate von Innsbruck aus betreut werden können.

Mit fwp erweitern wir das wirtschaftsrechtliche Angebot und bauen den Standort Innsbruck zu einer der führenden Wirtschaftskanzleien auch in Westösterreich aus. Jakob Grüner, Gründungspartner von GSR

„Die vertraute Beratung im Arkadenhof bleibt erhalten. Zugleich greifen wir auf die fachliche Breite und internationale Reichweite von fwp zurück“, erklärte Seekirchner. Grüner verwies auf die steigende Nachfrage und den geplanten Ausbau der personellen Ressourcen. Ziel sei es, den Innsbrucker Standort zu einer der führenden Wirtschaftskanzleien in Westösterreich auszubauen.

Die bisherigen Schwerpunkte von GSR liegen im Gesellschafts- und Unternehmensrecht, im Immobilienrecht sowie im öffentlichen Recht. Ergänzt werden sie durch spezialisierte fwp-Teams in insgesamt 13 wirtschaftsrechtlichen Kernbereichen. Dazu gehören unter anderem Bank- und Finanzierungsrecht, Unternehmensübernahmen, Restrukturierung und Insolvenzrecht, Arbeitsrecht, Datenschutz, Kartellrecht, Compliance, Vergaberecht sowie Prozessführung und Schiedsverfahren.