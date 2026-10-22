Brutaler Überfall auf Mann in Dornbirn: Täter sind erst 13 Jahre alt

Ein 72-jähriger Mann ist in der Nacht auf Dienstag in Dornbirn von zwei Jugendlichen brutal attackiert und ausgeraubt worden. Die beiden 13-jährigen Tatverdächtigen sind der Polizei bereits bekannt – gemeinsam sollen sie schon über 300 Straftaten begangen haben. Nun wird die Forderung nach Herabsetzung des Strafalters wieder laut.

Zwei 13-Jährige haben in der Nacht auf Dienstag einen 72-Jährigen in Dornbirn verfolgt, ausgeraubt und überfallen. Die beiden verfolgten ihn gegen 1.15 Uhr zu Fuß, griffen ihn von hinten an und schlugen und traten ihn nach Polizeiangaben äußerst brutal gegen Kopf und Oberkörper, auch als er bereits wehrlos am Boden lag. Der Schwerverletzte wurde ins Krankenhaus Dornbirn gebracht. Die Jugendlichen wurden laut Polizei eindeutig als Täter identifiziert.

Die beiden Verdächtigen sind demnach Intensivtäter, ein Syrer und ein in Österreich geborener deutscher Staatsbürger. Sie sind wegen zahlreicher Vermögens- und Gewaltdelikte amtsbekannt und begingen im Jahr 2026 gemeinsam über 300 Straftaten in Vorarlberg. Da sie noch nicht 14 und damit nicht strafmündig sind, wurden sie bisher weder angeklagt noch verurteilt oder in Untersuchungshaft genommen. Sie werden nach Ende der Befragungen in die Obsorge der Eltern entlassen.

Erneute Forderung nach Herabsetzung des Strafalters

Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner erneuerte anlässlich des Vorfalls, der fassungslos mache, seine Forderung nach einer Herabsetzung der Strafmündigkeit. „Für 13-jährige Intensivtäter wie diese kann die Antwort nur noch die stärkste Konsequenz sein, nämlich eine zwangsweise Unterbringung. Dafür braucht es jetzt sofort den gesetzlichen Rahmen – eine Verzögerungstaktik oder ein einfaches ,Nein' der Justizministerin ist nach einem Vorfall wie diesem für mich inakzeptabel.“ Wer so ein Problem ignoriere, gefährde die öffentliche Sicherheit. „Leider ist es so, dass immer zuerst etwas Schlimmes passieren muss, bis reagiert wird“, so Wallner.

Ich halte gefängnisähnliche Aufenthalte von unter 14-Jährigen für absolut notwendig - denn jugendliche Intensivtäter müssen klare Konsequenz spüren Anna Sporrer, Justizministerin

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sagte, er sei in engem Austausch mit Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ), „um konsequente Maßnahmen im Kampf gegen die Jugendkriminalität voranzutreiben. Ich halte gefängnisähnliche Aufenthalte von unter 14-Jährigen für absolut notwendig – denn jugendliche Intensivtäter müssen klare Konsequenz spüren“, bekräftigte er.