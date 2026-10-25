Großes internationales Interesse
Warum dieser junge Bioinformatiker die „Geheimwaffe“ der Hirntumor-Diagnostik ist
Bioinformatiker Alexander Miller-Michlits – gebürtiger Wiener mit Ausbildung zum Tiroler Landes-Skilehrer – macht aus einem komplexen Code schnelle Diagnosen.
© Axel Springer
Aus Wochen können Stunden werden: An der Innsbrucker Neuropathologie lassen sich Hirntumore heute sehr schnell diagnostizieren. Einen entscheidenden Anteil daran hat der 32-jährige Alexander Miller-Michlits: Er hat hochkomplexe Hirntumor-Diagnostik alltagstauglich gemacht. Von diesem Know-how wollen auch andere Krankenhäuser profitieren.
Kommentare