Warum dieser junge Bioinformatiker die „Geheimwaffe“ der Hirntumor-Diagnostik ist

Aus Wochen können Stunden werden: An der Innsbrucker Neuropathologie lassen sich Hirntumore heute sehr schnell diagnostizieren. Einen entscheidenden Anteil daran hat der 32-jährige Alexander Miller-Michlits: Er hat hochkomplexe Hirntumor-Diagnostik alltagstauglich gemacht. Von diesem Know-how wollen auch andere Krankenhäuser profitieren.