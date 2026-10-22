Trickdieb lenkte Autofahrerin in Landeck ab und stahl ihre Geldtasche

Mit einem vorgetäuschten Fahrzeugdefekt hat ein unbekannter Mann am Donnerstagvormittag eine 66-jährige Autofahrerin in Landeck abgelenkt. Anschließend fehlte ihre Geldtasche, die sich in einer Handtasche auf dem Beifahrersitz befunden hatte.

Die Frau hielt gegen 9.45 Uhr mit ihrem Pkw in der Malserstraße an. Auf Höhe der Hausnummer 29 trat ein Mann an das Beifahrerfenster. In gebrochenem Deutsch behauptete er, am linken vorderen Bereich des Autos sei etwas defekt.

Die 66-Jährige stieg aus und kontrollierte ihr Fahrzeug, konnte jedoch keinen Schaden feststellen. Daraufhin setzte sie ihre Fahrt fort. Kurze Zeit später bemerkte sie, dass ihre Geldtasche gestohlen worden war. Der Schaden liegt im mittleren dreistelligen Eurobereich.