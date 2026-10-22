33 Jahre Humanocare: Wo Gesundheit auf Menschlichkeit trifft

Die Humanocare Group steht für die Begleitung von Menschen, für verantwortungsvolles Unternehmertum und für Orte, an denen Menschen gut betreut und gepflegt werden, arbeiten und zusammenkommen können.

Das Spektrum reicht von Pflege, Rehabilitation und 24-Stunden-Betreuung bis hin zum Premium Business- und Eventquartier „Das Steinberg“ in Steinberg am Rofan. Was all diese Bereiche verbindet, ist ein klarer Anspruch: Qualität, Innovation und echte Menschlichkeit.

Seit 33 Jahren steht die Humanocare Group für hochwertige Pflege, Rehabilitation und Betreuung. Was 1993 als unternehmerische Vision begann, ist heute eine breit aufgestellte Unternehmensgruppe mit rund 2.000 Mitarbeiter:innen. Gerade in Tirol zeigt sich, was Humanocare ausmacht: professionelle Strukturen, regionale Verantwortung und vor allem der Blick auf den Menschen.

Gemeinsam mit Tiroler Gemeinden übernimmt Humanocare Verantwortung für eine qualitativ hochwertige und zukunftsfähige Versorgung. Pflege- und Betreuungseinrichtungen in Absam, Brandenberg, Jenbach, Münster, Reith im Alpbachtal und Rum sind fest in ihren Regionen verankert und stehen für eine enge Zusammenarbeit mit Gemeinden, Mitarbeiter:innen und den Menschen vor Ort. Ein weiterer wichtiger Baustein ist das Reha-Zentrum Münster, das seit 2011 ein breites medizinisches Spektrum von der neurologischen und kardiologischen bis hin zur onkologischen, pulmologischen und psychosozialen Rehabilitation vereint.

Neues Kapitel

Mit Viktoria Hadschieff ist die nächste Generation in das Familienunternehmen eingestiegen. Als Regionalleiterin Tirol übernimmt sie Verantwortung für die Weiterentwicklung der Region und verbindet dabei das gewachsene Fundament mit neuen Perspektiven. Auch in Innsbruck setzt die Humanocare Group ein Zeichen für die Zukunft: Mit dem neuen Büro in der Sonnenburgstraße 4 ist ein zentraler Ort in Tirol entstanden, an dem Zusammenarbeit, Austausch und gemeinsame Weiterentwicklung im Vordergrund steht.

Für Eigentümer Julian Hadschieff und Tochter Viktoria Hadschieff ist dieser Schritt vor allem eines: ein gemeinsames Weiterdenken dessen, was in den vergangenen Jahrzehnten entstanden ist. „33 Jahre Humanocare bedeuten für uns 33 Jahre Verantwortung, Entwicklung und Mut, neue Wege zu gehen. Wir verbinden Erfahrung mit neuen Perspektiven und entwickeln Humanocare gemeinsam mit unserem engagierten Team weiter. Dabei bleibt unser Anspruch derselbe: mutig, menschlich und miteinander.“

Pflege braucht Qualität

Dass dieser Anspruch gelebt wird, zeigt auch die Auszeichnung mit dem CURO Award 2024 für besonderes Engagement. Der CURO Pflegeaward steht für etwas, das auch Humanocare seit 33 Jahren bewegt: Pflege braucht Qualität, Innovation und starke Rahmenbedingungen, vor allem aber Menschen, die ihren Beruf mit Kompetenz, Verantwortung und Menschlichkeit leben. Dieses Engagement sichtbar zu machen und Pflege gemeinsam weiterzuentwickeln, ist für uns nicht nur Anerkennung, sondern auch ein klarer Auftrag für die Zukunft.