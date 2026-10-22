Unserie und Verletzungspech

Himmlischer Beistand für das Herbstfinish: Bischof Glettler besuchte den FC Volders

Der FC Volders erlebte einen besonderen Mannschaftsabend mit dem Innsbrucker Bischof Hermann Glettler (Mitte).
© FC Volders
Daniel Lenninger

Von Daniel Lenninger

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