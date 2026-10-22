WDR-Orchester zu Gast

Warum bei diesem Meisterkonzert in Innsbruck kein Weckruf nötig war

Dirigentin Marie Jacquot am Pult des „WDR Sinfonieorchesters“ im Congress Innsbruck.
© Leonie Schiessendoppler
Markus Schramek

Von Markus Schramek

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