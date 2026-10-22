17-Jähriger warf Böller in Müllcontainer: Tausende Euro Schaden in Innsbruck

Nach einem Müllcontainerbrand in der Andechsstraße hat die Polizei zwei Verdächtige ausgeforscht. Ein 17-Jähriger gab zu, einen Böller in den Container geworfen zu haben.

Nach dem Brand eines Müllcontainers in der Innsbrucker Andechsstraße hat die Polizei zwei Verdächtige ausgeforscht. Ein 17-Jähriger gestand laut Polizei, einen Böller in den Container geworfen zu haben. Der Schaden liegt im oberen vierstelligen Eurobereich.

Der Brand war am 14. Oktober gegen 20.15 Uhr ausgebrochen. Die Berufsfeuerwehr Innsbruck löschte die Flammen rasch. Bei der Auswertung von Videoaufzeichnungen entdeckten die Ermittler zwei verdächtige Personen in der Nähe des Containers. Eine erste Fahndung mit mehreren Polizeistreifen blieb ohne Erfolg.