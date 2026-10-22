17-Jähriger warf Böller in Müllcontainer: Tausende Euro Schaden in Innsbruck
Nach einem Müllcontainerbrand in der Andechsstraße hat die Polizei zwei Verdächtige ausgeforscht. Ein 17-Jähriger gab zu, einen Böller in den Container geworfen zu haben.
Nach dem Brand eines Müllcontainers in der Innsbrucker Andechsstraße hat die Polizei zwei Verdächtige ausgeforscht. Ein 17-Jähriger gestand laut Polizei, einen Böller in den Container geworfen zu haben. Der Schaden liegt im oberen vierstelligen Eurobereich.
Der Brand war am 14. Oktober gegen 20.15 Uhr ausgebrochen. Die Berufsfeuerwehr Innsbruck löschte die Flammen rasch. Bei der Auswertung von Videoaufzeichnungen entdeckten die Ermittler zwei verdächtige Personen in der Nähe des Containers. Eine erste Fahndung mit mehreren Polizeistreifen blieb ohne Erfolg.
In der Nacht auf den 21. Oktober bemerkte eine Streife gegen 1.30 Uhr zwei junge Männer, auf die die Beschreibung zutraf. Es handelte sich um zwei Österreicher im Alter von 17 und 21 Jahren. Bei einer ersten Befragung gab der 17-Jährige zu, den Böller in den Müllcontainer geworfen zu haben. Beide werden bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt. (TT.com)