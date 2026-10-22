Kernöl auf Innsbrucker Maria-Theresien-Straße: Drei Frauen kamen zu Sturz

Eine zerbrochene Kernölflasche hat am Donnerstag in der Innsbrucker Innenstadt für mehrere Stürze gesorgt. Eine Fußgängerin erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei sucht die Verursacherin und Zeugen.

Zwei Fußgängerinnen und eine Radfahrerin sind am Donnerstagnachmittag in der Innsbrucker Maria-Theresien-Straße auf einem Kernölfleck ausgerutscht und gestürzt. Eine der Fußgängerinnen zog sich leichte Verletzungen zu.

Zu den Vorfällen kam es gegen 14 Uhr auf Höhe des Hauses Nummer 31. Laut Polizei soll eine etwa 30 bis 35 Jahre alte Frau eine Flasche mit Kernöl fallen gelassen und dadurch den Ölfleck verursacht haben.