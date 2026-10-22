Ermittlungen laufen
Wilderer erlegte in Untertilliach zwei Hirsche und trennte die Köpfe ab
Ein unbekannter Täter hat am 10. Oktober in Untertilliach zwei Hirsche erlegt und ihnen anschließend die Köpfe abgetrennt. Mit den Trophäen flüchtete er zunächst. Der entstandene Schaden liegt laut Polizei im fünfstelligen Eurobereich.
Die Tat ereignete sich in den frühen Morgenstunden im Ortsteil Hopfgarten/Winkl. Die abgetrennten Köpfe der beiden Hirsche wurden später gefunden. Die Ermittlungen zum Täter dauern an. (TT.com)