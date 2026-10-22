Ski-Winter startet in Sölden: Was dürfen sich die Fans von den Alpin-Stars erwarten

Vor dem Ski-Weltcup-Auftakt in Sölden blicken ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher und der sportliche Leiter Christian Mitter auf den kommenden Winter. Die Erwartungen will man dabei nicht zu hoch schrauben, aber auch nicht zu tief ansetzen. Drei Tiroler Namen fallen dennoch.

Der Rettenbachferner ist angezuckert, das Geröll unter einer Schneedecke verschwunden. Einige talauswärts fahrenden Autos sind noch weiß bedeckt. So blicken Österreichs im Skisport Verantwortliche hoffnungsvoll Richtung Auftakt am Rettenbachferner mit den beiden Weltcup-Riesentorläufen der Damen (Samstag) und Herren (Sonntag).

Aus sportlicher Sicht taten dies am Donnerstag bei einem so genannten Kamingespräch Sportdirektor Mario Stecher und der sportliche Leiter Christian Mitter. Was darf man sich also beim Auftakt der neuen Saison erwarten: Ist wieder einen Heimsieg möglich, wie jener im Vorjahr von Julia Scheib, der noch dazu ihre Erfolgsserie eingeläutet hatte?

„Das ist immer die gute Frage“, sagt Mitter schmunzelnd, der seine nunmehr 17. Weltcupsaison angeht. Alle fänden, sie hätten in Übersee gut trainiert, man werde also sehen. Mit der Vorgabe von Ergebnissen sei er aber immer vorsichtig. „Wenn ich sage, unser Ziel sind fünf Saisonsiege, dann müssten wir nach dem fünften Sieg, also in Val d‘Isere, eigentlich die Saison beenden und sagen: Ziel erreicht. So funktioniert Spitzensport aber nicht.“ Die AthletInnen müssten sich weiterentwickeln.

Von einer niedrigen Erwartungshaltung halte ich nicht viel. Im Leistungssport geht es immer um etwas. Christian Mitter, ÖSV-Alpinchef

Mitter nennt Haaser, Sturm und Brunner

Von einer zu niedrigen Erwartungshaltung hält der ehemalige ÖSV- und Norwegen-Trainer und inzwischen sportliche Leiter Mitter aber auch nichts: Egal ob Zwölfjähriger oder Weltcupsieger im Leistungssport gehe es immer um etwas – und schränkt trotzdem ein: „Wir haben viele Athleten, die nicht mit einer realistischen Siegchance starten. Aber auch ein zwölfter Platz kann eine Spitzenleistung sein.“

Eine, die Österreich als Skination bei einem Heimrennen aber nicht zufriedenstellen dürfte, wohl auch den Cheftrainer nicht. Mitter findet, da müsse man cool bleiben: „Ich habe jedenfalls keine Angst vor Ergebnissen.“ Wichtig sei, dass sich die Aktiven auf ihre Aufgaben konzentrieren und nicht auf alles, was links und rechts passiere. „Oft ist die Belastung durch Erwartungen größer als die eigentliche Chance. Deshalb wollen wir ihnen vermitteln: Fehler machen ist erlaubt.“

Daraufhin schaltete sich Sportdirektor Stecher ein: Mitter könne deshalb ja durchaus Namen der heimischen Hoffnungen nennen, immerhin sollte das zusätzliche Motivation geben, vom Trainer als potenziell erfolgreicher Läufer genannt zu werden.

Nennt ein Trainer Namen von Hoffnungen, sollte das Athleten eigentlich egal sein, sie eher zusätzlich motivieren. ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher

Österreichs Alpinchef nickt und zählt dann drei Tiroler auf: Raphael Haaser; auch im Super-G, oder Joshua Sturm würden aufgrund der jüngsten Leistungen Anlass zu Hoffnungen auf Erfolge geben, oder auch Stephanie Brunner. „Wenn du irgendwann regelmäßig Fünfter oder Siebenter wirst, dann kommt das Selbstvertrauen. Aus einem siebenten Platz kann ein Podium werden und aus einem Podium ein Sieg. Das geht dann oft schneller, als man glaubt.“

Dreimal wie ein Neustart

Mit vor allem jungen heimischen ÜberraschungssiegerInnen rechnet trotzdem keiner der beiden ÖSV-Funktionäre, das System lasse das nicht zu. „Du musst dich mit der Startnummer drei mal nach vorne arbeiten, zuerst auf FIS-Ebene, dann im Europacup und dann erst im Weltcup. Du fängst dreimal neu an und es dauert jeweils mindestens ein, zwei Jahre“, erklärt Mitter. Es brauche eine Änderung der verschiedenen Punktesysteme. „Aber das käme einer Revolution gleich.“