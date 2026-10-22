Sozialhilfe neu: 1230 Euro fix, strengere Regeln für Migranten

Die Dreierkoalition einigt sich auf Reform ab 2027. Volle Leistung gibt es für Erwerbsfähige nur über Integrations- und Arbeitszuschläge, neue Kindersätze sollen die Länder stärker binden.

Wien – Die Regierungsparteien ÖVP, SPÖ und NEOS haben sich auf einen Gesetzesentwurf zur lange geplanten „Sozialhilfe NEU“ verständigt. Die am Donnerstag vorgestellten Eckpunkte der Novelle sehen für Erwerbsfähige strengere Regeln vor – mit einem Fokus auf Migranten. Bei den Kindersätzen werden Mindest- und Höchstsätze vorgegeben, wobei den Ländern Spielraum bleibt. Beim Grundbetrag der Sozialhilfe gelten Fix- statt Maximalbeträge. Teilweise Verbesserungen soll es bei Behinderung geben.

Start mit 1. Jänner 2027

Das novellierte Sozialhilfe-Grundsatzgesetz (SH-GG) soll laut den Plänen am 1. Jänner 2027 in Kraft treten, den Ländern wird wohl für die Umsetzung ein halbes bis dreiviertel Jahr Zeit gegeben. Prinzipielles Ziel ist eine stärkere Vereinheitlichung der aktuell je nach Bundesland unterschiedlichen Regelungen. Der Nationalratsbeschluss ist laut Regierungsangaben noch für November angepeilt.

Aus dem Büro von Tirols Soziallandesrätin Eva Pawlata (SPÖ) hieß es gestern, man müsse den Entwurf vor einer Stellungnahme erst hausintern prüfen.

Fixbeträge statt Höchstsätze

Die bisher im Sozialhilfe-Grundsatzgesetz festgeschriebenen Höchstsätze der Sozialhilfe, die aktuell von den Ländern auch unterschritten werden können, sollen durch Fixbeträge ersetzt werden. Als Grundlage dient wie bisher der sogenannte Netto-Ausgleichszulagenrichtsatz für Alleinstehende („Mindestpension“), der 2026 bei 1308,39 Euro liegt. Netto kommt man auf 1230 Euro (abzüglich der Krankenversicherungsbeiträge in Höhe von 6 Prozent).

Die Fixbeträge dürfen nicht überschritten werden, gleichzeitig ist eine Unterschreitung nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig: nämlich dann, wenn eigene Einkünfte gegengerechnet werden können („Aufstocker“), und wenn Bezieher gegen Auflagen verstoßen. Sanktionsmöglichkeiten bestehen freilich schon jetzt, etwa wenn arbeitsfähige Personen zumutbare Arbeit nicht annehmen oder Maßnahmen des Arbeitsmarktservice verweigert werden. Neu ist aber ein „abgestuftes Modell“, das vor allem auf Zuwanderer abzielt („Integrationsphase“).

Erwerbstätige: Integration und „Erwerbseingliederung“ gefordert

Die entscheidende Neuerung im geplanten Entwurf betrifft erwerbsfähige Antragsteller. Diesen wird nicht mehr automatisch der volle Betrag der 1230 Euro zustehen. Laut der am Donnerstag veröffentlichten Medien-Information der Regierung soll Österreicherinnen und Österreichern ein „Basisbetrag“ in Höhe von 1016 Euro (82,6 Prozent des Grundbetrages) zustehen, Drittstaatsangehörigen hingegen nur ein „Basisbetrag“ von 861 Euro (70 Prozent). Wer unter den Begriff der Drittstaatsangehörigen fällt, wird im gesonderten „Integrationsbeihilfengesetz“ geregelt.

Die volle Leistungshöhe wird es für Erwerbsfähige nur über zwei Zuschläge bei Integrations- bzw. Erwerbsbemühen geben. Laut den am Donnerstag kommunizierten Plänen soll Drittstaatsangehörigen ein „Integrationszuschlag“ in Höhe von 155 Euro (12,6 Prozent des Grundbetrages) auf die 1016 Euro dann gewährt werden, wenn der „Nachweis entsprechender Deutschkenntnisse“ und der Nachweis einer „Wertevermittlung“ erreicht wird.

Für all jene, die bei Antragstellung noch nicht über den Integrationsnachweis verfügen, ist eine „Beobachtungsphase“ von vier Monaten vorgesehen, hieß es. Voraussetzung ist die tatsächliche Teilnahme an einem Programm des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF). Wer hingegen schon bei Antragstellung sowohl die Anforderungen an Deutschkenntnisse als auch bezüglich der Wertevermittlung erfüllt, soll von Beginn an den Betrag von 1016 Euro erhalten – ohne „Beobachtungsphase“.

„Erwerbseingliederungsphase“ – Volle Sozialhilfe

Ein zweiter Zuschlag auf die volle Höhe ist vorgesehen, wenn eine vollversicherungspflichtige Beschäftigung von bereits 13 Wochen (bei unter 25-Jährigen) beziehungsweise 26 Wochen (bei über 25-Jährigen) ausgeübt wurde. Alternativ soll auch der Nachweis einer Teilnahme an Schulungsmaßnahmen nach Vorgabe des Arbeitsmarktservices (AMS) gelten, mit einer Dauer von mindestens vier Monaten und einem Umfang von 20 Wochenstunden.

Betont wurde, dass all diese Bedingungen nicht von allen Sozialhilfebeziehern erfüllt werden müssen. Menschen mit Behinderungen (soweit nicht arbeitsfähig), Kinder, Personen mit Betreuungspflichten oder solche im Regelpensionsalter sollen ausgenommen werden. Für eine erwachsene Person gilt damit der Fixsatz von 1230 Euro.

Anreize zur Arbeitsaufnahme

Für sogenannte „Aufstocker“, also jene Personen, die zwar einer Erwerbstätigkeit nachgehen, aber aufgrund ihres geringen Einkommens dennoch zusätzlich zu ihrem niedrigen Gehalt Sozialhilfe beziehen, sollen die Sonderzahlungen (also der 13. und 14. Gehalt) nicht der Sozialhilfe angerechnet werden. Damit soll finanzieller Anreiz geschaffen werden, Arbeit aufzunehmen. Für geringfügig Beschäftigte soll während des Sozialhilfebezuges in den ersten sechs Monaten ein 35-Prozent-Anrechnungsregime zur Anwendung kommen. Danach soll das Einkommen vollständig auf die Sozialhilfe angerechnet werden.

Kinder: „Leistungskorridor“ lässt Ländern Spielräume

Als einer der Knackpunkte galt während der Verhandlungen die Höhe der Sozialhilfe pro Kind und die viel diskutierte „Staffelung“ der Zahlungen für Kinder („degressive Sätze“). Der nun akkordierte Entwurf sieht einen „bundeseinheitlichen Leistungskorridor“ mit Mindest- und Höchstsätzen vor. Bundesweit einheitlich werden mit der Novelle die Sätze für das 1. Kind sowie für alle Kinder ab dem 5. Kind sein. Dazwischen (für Kind 2 bis 4) bleibt den Ländern Spielraum bei der Höhe der Sätze.

Konkret liegt der Mindest- wie auch Höchstsatz für das erste Kind bei 307,47 Euro (beziehungsweise 25 Prozent des zugrunde gelegten Richtsatzes). Bei zwei Kindern liegt der Mindestsatz bei 245,98 Euro (20 Prozent) pro Kind, bei drei Kindern bei 184,48 Euro (15 Prozent), bei vier Kindern bei 153,74 Euro pro Kind (12,5 Prozent). Hat man fünf Kinder oder mehr, gibt es für jedes Kind einheitlich 147,59 Euro (zwölf Prozent). Die Länder können aber weitaus höhere Sätze gewähren.

Bisher war die Höhe der Kindersätze ungeregelt, die Länder gestalteten dies nach eigenem Ermessen. Nicht auf die Sozialhilfe angerechnet wird die Familienbeihilfe.

Zusätzlich Sachleistungen für Kinder

Zusätzlich zu der Geldleistung soll das Sozialhilfe-Grundsatzgesetz den Bundesländern künftig die Möglichkeit geben, Sachleistungen zu gewähren. Ihre Ausgestaltung soll im Gestaltungsspielraum der Länder liegen – damit soll regionalen Bedürfnissen und Unterschieden Rechnung getragen werden. Die Sachleistungen sollen „unmittelbar und zielgerichtet wichtigen Bedarf von Kindern abdecken“, hieß es.

Nicht kommen wird die ursprünglich von der SPÖ angepeilte „Kindergrundsicherung“. Auch die Erhöhung des Mehrkindbeitrages ist vom Tisch.

Verbesserungen für Menschen mit Behinderungen

Für Menschen mit Behinderungen sollen Verbesserungen kommen, etwa durch einen doppelten Vermögensfreibetrag. Dieser lag bisher generell pro volljähriger Person in einer Bedarfsgemeinschaft bei dem sechsfachen Betrag des Ausgleichszulagenrichtsatzes für Alleinstehende. Im Jahr 2026 sind das rund 7379 Euro. Für Menschen mit Behinderungen soll dieser Freibetrag ab 2027 dann doppelt so hoch sein.