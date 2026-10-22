Land gibt Fördergeld frei: Diese Kulturdenkmäler in Osttirol profitieren davon

Historische Bauwerke müssen immer wieder saniert oder renoviert werden. Das kommt teuer. In ihrer letzten Situng beschloss die Landesgedächtnisstiftung Förderungen für St. Jakob, Sillian, Nußdorf-Debant, Assling, Heinfels und Lavant.

Innsbruck - Das Kuratorium der Tiroler Landesgedächtnisstiftung hat in seiner letzten Sitzung Fördermittel in Höhe von insgesamt 1.988.375 Euro für den Erhalt historisch wertvoller Bauwerke und kultureller Güter in Tirol beschlossen. Davon fließen 196.000 Euro in den Bezirk Lienz, informiert VP-Bezirksparteiobmann und Bundesratspräsident Markus Stotter.

Die Fördermittel kommen einer breiten Palette von Projekten in mehreren Osttiroler Gemeinden zugute, zum Beispiel der Filialkirche „Hl. Leonhard“ in St. Jakob in Defereggen. Für die Neueindeckung des Kirchendachs und die Reinigung des Turmdachs werden 41.000 Euro bereitgestellt.

Weitere 31.500 Euro fließen in die Restaurierung der Friedhofskapelle „Hl. Anna“ in Sillian. Die Marktgemeinde Nußdorf-Debant erhält 30.000 Euro für die Restaurierung der Außenfassade des historischen Bauernhauses „Schlemmer“ in Nußdorf. Auch die Kapelle „Maria vom Guten Rat“ in Dörfl in der Gemeinde Assling wird bei ihrer Dach- und Fassadensanierung mit 22.000 Euro unterstützt.

Bedeutendes Wahrzeichen

Eine Förderung von 21.000 Euro erhält zudem der Museumsverein Burg Heinfels für die umfassende denkmalfachliche Abschlussdokumentation zur Restaurierung der Burg. „Die Burg Heinfels ist eines der bedeutendsten historischen Wahrzeichen Osttirols und ein herausragendes Beispiel dafür, wie wertvolle historische Bausubstanz erhalten und gleichzeitig für die Bevölkerung sowie für unsere Gäste erlebbar gemacht werden kann. Die Unterstützung dieses Projekts ist daher besonders erfreulich“, so Stotter.