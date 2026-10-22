Enge Bindung zeigt Wirkung

Welche positiven Auswirkungen eine enge Bindung zur eigenen Katze hat

Wer viel Zeit mit seiner Katze verbringt, könnte davon auch gesundheitlich profitieren.

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