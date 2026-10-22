Westliga-Leader Imst denkt weiterhin an die 2. Liga: „Wollen uns die Tür offen lassen“

Der SC Imst, Tabellenführer der Fußball-Regionalliga-West, nahm am Donnerstagabend am Zweitliga-Workshop teil und legte damit den Grundstein für einen neuerlichen Anlauf in Richtung 2. Liga. Die Tiroler Konkurrenz im Spitzenfeld, allen voran der SC Schwaz und der FC Kitzbühel, schließt den Aufstieg heuer aus.