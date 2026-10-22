Mann bat in Imst um Kleingeld und griff in die Geldtasche einer 85-Jährigen

Mit der Bitte um eine Münze für den Parkscheinautomaten sprach ein Mann am Donnerstag eine 85-Jährige in Imst an. Kurz darauf bemerkte die Frau, dass Bargeld aus ihrer Geldtasche fehlte.

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagvormittag eine 85-jährige Österreicherin auf einem Parkplatz im Stadtgebiet von Imst abgelenkt und ihr offenbar Bargeld gestohlen.

Der Mann bat die Frau um Kleingeld für den Parkscheinautomaten. Die 85-Jährige gab ihm daraufhin eine Zwei-Euro-Münze. Der Unbekannte legte die Münze jedoch zurück in ihre Geldtasche und verwickelte die Frau in ein Gespräch.

Wenig später entfernte sich der Mann. Kurz darauf bemerkte die 85-Jährige, dass ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag aus ihrer Geldtasche fehlte.