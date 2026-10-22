Autofahrer übersah Radfahrerin beim Ausparken in Innsbruck

Eine 20-jährige Radfahrerin ist am Donnerstagnachmittag in Innsbruck gegen ein ausparkendes Auto geprallt. Sie stürzte und wurde in die Klinik gebracht.

Eine 20-jährige Radfahrerin ist am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Innsbruck verletzt worden. Sie wurde nach der Erstversorgung in die Innsbrucker Klinik gebracht.

Ein 76-jähriger Autofahrer wollte gegen 16.15 Uhr in der Dr.-Stumpf-Straße rückwärts ausparken. Dabei bemerkte er laut Polizei die hinter seinem Pkw vorbeifahrende Radfahrerin zu spät. Die 20-Jährige prallte gegen das Heck des Autos und stürzte.