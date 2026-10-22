Autofahrer übersah Radfahrerin beim Ausparken in Innsbruck
Eine 20-jährige Radfahrerin ist am Donnerstagnachmittag in Innsbruck gegen ein ausparkendes Auto geprallt. Sie stürzte und wurde in die Klinik gebracht.
Eine 20-jährige Radfahrerin ist am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Innsbruck verletzt worden. Sie wurde nach der Erstversorgung in die Innsbrucker Klinik gebracht.
Ein 76-jähriger Autofahrer wollte gegen 16.15 Uhr in der Dr.-Stumpf-Straße rückwärts ausparken. Dabei bemerkte er laut Polizei die hinter seinem Pkw vorbeifahrende Radfahrerin zu spät. Die 20-Jährige prallte gegen das Heck des Autos und stürzte.
Der alarmierte Notarzt versorgte die junge Frau noch an der Unfallstelle. Anschließend brachte sie die Rettung in die Klinik. Der Autofahrer blieb unverletzt. Am Pkw und am Fahrrad entstand jeweils leichter Sachschaden. (TT.com)