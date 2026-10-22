Bäuerin stürzte beim Viehtrieb in Hopfgarten und wurde von Kühen getreten

Eine 58-jährige Bäuerin ist am Donnerstag beim Viehtrieb in Hopfgarten im Brixental gestürzt. Zwei aufgeschreckte Kühe traten auf ihren Oberkörper.

Eine Landwirtin ist am Donnerstag bei einem Unfall auf einem Bauernhof in Hopfgarten im Brixental verletzt worden.

Die 58-jährige Frau trieb gegen 17 Uhr gemeinsam mit ihrem Sohn und ihrer Schwiegertochter mehrere Kühe in den Stall. Dabei rutschte sie aus und stürzte zwischen die Hinterbeine zweier Tiere. Die Kühe schreckten auf und traten mit ihren Hinterbeinen auf den Oberkörper der am Boden liegenden Bäuerin.