Rehe büxten in Rohrberg aus: Auto kollidierte auf der B169 mit mehreren Tieren

Ausgebrochenes Damwild sorgte am Donnerstagabend auf der B169 in Rohrberg für eine gefährliche Situation. Ein Pkw kollidierte mit den Tieren und musste anschließend abgeschleppt werden.

Ein Autofahrer ist am Donnerstagabend auf der B169 in Rohrberg mit mehreren Rehen kollidiert. Der Lenker blieb unverletzt, an seinem Pkw entstand jedoch erheblicher Sachschaden.

Das Damwild war am Donnerstag gegen 21 Uhr aus einem nahe gelegenen Gehege ausgebrochen und in der Dunkelheit auf die Bundesstraße gesprungen. Der talauswärts fahrende Autofahrer bemerkte das Damwild zu spät und prallte gegen die Herde. Sein beschädigtes Fahrzeug musste abgeschleppt werden.