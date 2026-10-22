Totes Baby im Burgenland: Eineinhalb Jahre Haft, Freisprüche

Der Prozess um das tote Neugeborene, das im vergangenen Jänner am Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) gefunden worden war, ist am Donnerstag weit nach Mitternacht mit einem Schuldspruch für die damals erst 17-jährige Mutter des Kindes und vier Freisprüchen für ihre Verwandten zu Ende gegangen. Die junge Frau wurde wegen Tötung eines Kindes bei der Geburt zu eineinhalb Jahren Haft verurteilt.

Die Geschworenen sprachen die zum Tatzeitpunkt jugendliche Erstangeklagte mit acht zu null Stimmen schuldig. Genauso eindeutig erfolgte der Freispruch für die Schwester, den Schwager, den Bruder und die Mutter der mittlerweile 18-Jährigen, die wegen Beteiligung an einem Mord angeklagt waren. Sie wurden mit jeweils acht zu null Stimmen freigesprochen. Alle fünf Angeklagten hatten sich zuvor nicht schuldig bekannt.