Rechnungsabschluss in Innsbruck

211 Millionen Euro Schulden: Knappe Mehrheit entlastete Bürgermeister Anzengruber

Mesut Onay, Vorsitzender des Kontrollausschusses im Gespräch mit Bürgermeister Johannes Anzengruber.
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Michael Egger

Von Michael Egger

Mit 20 Stimmen wurde Innsbrucks Bürgermeister Johannes Anzengruber vom Gemeinderat entlastet. Einige Mandatare der Koalition waren bei der Abstimmung nicht im Saal. Debattiert wurde unter anderem über den Schuldenstand von 211 Millionen Euro und den Vergleich mit Graz.

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