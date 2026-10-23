Rechnungsabschluss in Innsbruck
211 Millionen Euro Schulden: Knappe Mehrheit entlastete Bürgermeister Anzengruber
Mesut Onay, Vorsitzender des Kontrollausschusses im Gespräch mit Bürgermeister Johannes Anzengruber.
© Michael Egger
Mit 20 Stimmen wurde Innsbrucks Bürgermeister Johannes Anzengruber vom Gemeinderat entlastet. Einige Mandatare der Koalition waren bei der Abstimmung nicht im Saal. Debattiert wurde unter anderem über den Schuldenstand von 211 Millionen Euro und den Vergleich mit Graz.
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