Kommentar

Die Totgesagten sterben schneller

Benedikt Mair

Kommentarvon Benedikt Mair

Ein Bagger gräbt einen Teil des Pitztaler Gletschers ab, völlig legal. Trotzdem bricht ein Sturm der Entrüstung los. Solche Emotionen sind durchaus nachvollziehbar, aber wenig nachhaltig.

Kommentare

0