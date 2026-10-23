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Kommentar
Die Totgesagten sterben schneller
Kommentarvon Benedikt Mair
Ein Bagger gräbt einen Teil des Pitztaler Gletschers ab, völlig legal. Trotzdem bricht ein Sturm der Entrüstung los. Solche Emotionen sind durchaus nachvollziehbar, aber wenig nachhaltig.
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