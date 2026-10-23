Mit Zigarette eingeschlafen: Matratze in Mayrhofen in Flammen geraten

Eine brennende Zigarette hat am Donnerstagabend in Mayrhofen einen Kleinbrand ausgelöst. Ein 59-Jähriger war gegen 23 Uhr in der Kellerwohnung eines Appartementhauses mit der Zigarette in der Hand eingeschlafen. Dadurch geriet seine Matratze in Brand.

Ein 25-jähriger Mitbewohner bemerkte das Feuer rechtzeitig. Er löschte die Flammen vollständig mit einem Gartenschlauch. An der Wohnung entstand laut Polizei kein weiterer Schaden.

Wegen des Brandgeruchs und der Rauchentwicklung hatte ein Nachbar bereits die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte belüfteten die Räume. Löscharbeiten waren nicht mehr nötig.

Ins Krankenhaus gebracht

Der 59-Jährige und sein Mitbewohner wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung von der Rettung ins Krankenhaus Schwaz gebracht. Weitere Gäste des Appartementhauses blieben unverletzt.