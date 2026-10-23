Buchungen für Saisonstart gut
500 Millionen, Frau Holle und mehr Werbung für Winterurlaube in Tirol
Tirols Tourismus und die Seilbahnen haben geschätzt eine halbe Milliarde Euro investiert und hoffen dementsprechend auf eine starke Saison. Der bisherige Rekord datiert aus dem Winter 2017/18 mit fast 27,6 Mio. Nächtigungen.
© Thomas Böhm
Tirols Tourismus und die Seilbahnen haben für den kommenden Winter wieder einen dreistelligen Millionenbetrag investiert. Die Hoffnung auf eine gute Saison ist da, es gibt aber auch einige Fragezeichen.
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