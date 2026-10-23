Musikalische Erinnerungen: Gedenkkonzert für Komponist Paul Engel in Reutte

Mit einem besonderen Konzert erinnert die Landesmusikschule Reutte-Außerfern am 26. Oktober an den 2025 verstorbenen Komponisten Paul Engel. Neben Kammermusik stehen auch bisher unveröffentlichte Werke sowie die Aufführung seiner „Bäumlein-Kantate“ auf dem Programm.

Reutte – Die Landesmusikschule Reutte-Außerfern lädt am Montag, 26. Oktober, um 14 Uhr zu einem Gedenkkonzert für den Komponisten Paul Engel (1949–2025) ein. Schülerinnen und Schüler, Lehrende, Familienmitglieder und Freunde gestalten gemeinsam den musikalischen Nachmittag. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Paul Engel wurde 1949 in Reutte geboren und wuchs in der bekannten Musikerfamilie Engel auf. Nach Studien in Innsbruck und München wirkte er als Komponist und Musiktheoretiker. Sein Schaffen umfasst unter anderem Sinfonien, Konzerte, Streichquartette und die Oper „Daniel“. Seine Werke wurden bei renommierten Festivals aufgeführt, 1996 erhielt er den Tiroler Landespreis für Kunst.

Rückkehr der „Bäumlein-Kantate“

Im ersten Teil des Konzerts präsentieren Annette Fritz (Violine), Valerie Fritz (Violoncello) und Julian Yo Hedenborg (Klavier) Kammermusik aus Engels Feder. Dabei gelangen mit „Moriskentanz“ für Violoncello solo und „Sur le dos“ für Violine und Klavier zwei Werke erstmals zur Aufführung.