„Kosten auf Gemeinde abgewälzt“
Trotz Gegenstimmen aus der Bürgermeister-Fraktion: Freie Fahrt für Radweg Innsbruck-Völs
So könnte der geplante Radweg aussehen, der künftig neben der neuen Brücke für die Linie 5 von Kranebitten nach Völs führen soll.
© Baumann + Obholzer, Ostertag Architects
Um die Innsbrucker Tramlinie 5 künftig bis zum Völser Bahnhof zu führen, soll eine Brücke das Cyta-Areal mit Kranebitten verbinden. Auf dieser Brücke wird auch ein eigener Geh- und Radweg entstehen, das haben Innsbruck und Völs nun beschlossen. Es gab allerdings Gegenwind aus den Reihen des Völser Bürgermeisters.
Kommentare