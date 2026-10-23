Trotz Gegenstimmen aus der Bürgermeister-Fraktion: Freie Fahrt für Radweg Innsbruck-Völs

Um die Innsbrucker Tramlinie 5 künftig bis zum Völser Bahnhof zu führen, soll eine Brücke das Cyta-Areal mit Kranebitten verbinden. Auf dieser Brücke wird auch ein eigener Geh- und Radweg entstehen, das haben Innsbruck und Völs nun beschlossen. Es gab allerdings Gegenwind aus den Reihen des Völser Bürgermeisters.