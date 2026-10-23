Wolliger Nachwuchs in Innsbruck: Drei kleine Schäfchen versüßen den Alpenzoo-Besuch

Im Schaustall des Alpenzoos gibt es derzeit besonders flauschigen Nachwuchs zu entdecken: Gleich drei Schäfchen kamen in der vergangenen Woche zur Welt. Unter ihnen ist auch ein Walliser Schwarznasenschaf.

Innsbruck – Noch bleiben die drei kleinen Schäfchen lieber in der Nähe ihrer Mütter. Das dürfte sich allerdings bald ändern: Im Schaustall des Alpenzoos sind in der vergangenen Woche gleich drei kleine „Wolleproppen“ zur Welt gekommen, wie der Alpenzoo der Aussendung am Freitag verkündet. Mit zunehmendem Alter sollen die Kleinen neugieriger werden, ihre Umgebung selbstständig erkunden und Kontakt zu den anderen Schafen aufnehmen.

Besonders auffällig ist eines der Jungtiere: Es gehört zur Rasse der Walliser Schwarznasenschafe. Diese stammt ursprünglich aus dem Schweizer Kanton Wallis und ist bestens an das Leben im Gebirge angepasst. Ihren Namen verdankt die Rasse ihren charakteristischen schwarzen Abzeichen. Neben der Nase sind auch Augen, Ohren, Knie und Sprunggelenke dunkel gefärbt, während der Rest des Körpers von dichtem, langem und weißem Wollfell bedeckt ist. Dieses schützt die Tiere vor Wind und Wetter.

Ein echter Wolleproppen. © Alpenzoo Innsbruck

Alte Rassen im Schaustall

Die drei Jungtiere stehen auch für einen Schwerpunkt, den der Alpenzoo mit seinem Schaustall setzt. Dort werden verschiedene alte Nutztierrassen aus dem Alpenraum gehalten. Viele davon sind heute in ihrem Bestand bedroht, weil sie in der modernen Landwirtschaft zunehmend von leistungsstärkeren Rassen verdrängt werden.

Mit der Haltung der Tiere will der Alpenzoo auf die Vielfalt alter und seltener Nutztierrassen aufmerksam machen und dazu beitragen, dass diese nicht in Vergessenheit geraten. Die drei jüngsten Bewohner sorgen dabei derzeit wohl für einen besonders flauschigen Blickfang. (TT.com)