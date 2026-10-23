Wie Tiroler Jungunternehmer mit KI und neuen Technologien durchstarten

Am Donnerstagabend wurde in Innsbruck der 14. Tiroler Jungunternehmer:innen-Preis verliehen. Ausgezeichnet wurden digitale Innovationen und kreative Dienstleistungen, modernes Handwerk und neue Technologien für mehr Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit. Was alle verbindet: Sie setzen stark auf künstliche Intelligenz und digitale Lösungen.