Baubeginn Anfang 2027
Standort nun fix: Wörgler Heizwerk soll schon ab Winter 2027 Wärme liefern
Auf diesem Grundstück, das westlich an den Wertstoffhof grenzt, soll im ersten Quartal 2027 mit den Bauarbeiten begonnen werden. Das Haus, das derzeit noch hier steht, muss abgerissen werden.
© Theresa Aigner
Weil Wörgl mehr Wärme benötigt, ist man schon länger auf der Suche nach einem Standort für ein neues Heizwerk. Zwischenzeitlich war das WAVE-Areal im Gespräch, nun ist aber fix, dass in der Nähe des Wertstoffhofs gebaut wird. Der Zeitplan ist ambitioniert.
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