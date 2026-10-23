„Mein letzter Flug in roter Jacke“: Luise Bähr verlässt „Die Bergretter“

Schauspielerin Luise Bähr verabschiedet sich nach zwölf Jahren von der Actionserie „Die Bergretter“. Die 47-Jährige, die Notärztin Katharina Strasser spielt, steht künftig für ein Krimiformat mit dem Arbeitstitel „SOKO Spurenjäger“ vor der Kamera.

Für eine neue Mission im ZDF verlässt Schauspielerin Luise Bähr die Actionreihe „Die Bergretter“. „Wenn man eine Rolle so lange Zeit begleitet hat, dann wächst sie ans Herz“, sagte die 47-Jährige. Aber der Beruf lebe auch von Abwechslung, wurde sie vom ZDF weiter zitiert. Dem Bericht zufolge steht sie für ein Krimi-Format in Norddeutschland mit dem Arbeitstitel „SOKO Spurenjäger“ vor der Kamera.