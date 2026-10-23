Olympia-Starterin gab unmittelbar vor dem Saisonauftakt ihren Rücktritt bekannt

Unmittelbar vor dem Saisonauftakt in Sölden kehrt eine Skiläuferin dem Weltcup den Rücken. Liene Bondare hängt ihre Skier mit sofortiger Wirkung an den Nagel. Das gab die Lettin via Instagram bekannt.

„Einige Kapitel sind so besonders, dass man wünscht, sie könnten für immer andauern. Und nach mehr als einem Jahrzehnt, in dem ich mein Kindheitstraum gelebt habe, ist es Zeit, mich vom Skifahren zu verabschieden“, schrieb die 30-Jährige und postete zwei Fotos aus ihrer Karriere.

In der war Bondare nie der große Durchbruch gelungen. Immerhin vertrat die Technik-Spezialistin ihr Land zweimal bei Olympia. Zuletzt in Cortina erreichte sie im Slalom Platz 43. Im Weltcup stand sie fünfmal am Start, fuhr aber nie in die Punkte.

„Für mich ist Skifahren nie nur ein Sport gewesen. Es war meine Leidenschaft, und der Mittelpunkt meiner größten Träume und Ambitionen“, betonte die Ski-Exotin. Zahlreiche virtuelle Herzen und Glückwünsche flogen ihr in den Kommentaren zu. (TT.com)