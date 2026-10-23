16,5 Millionen investiert

Rollende Fabrik saniert 40 Jahre alte Bahnstrecke im Brixental

Die „rollende Fabrik“ kann nicht nur Schienen verlegen, sondern auch den Gleisschotter waschen und erneuern.
© ÖBB/Gasser-Mair
Michael Mader

Von Michael Mader

Die Bahnstrecke im Brixental wird derzeit gründlich saniert. Weil Schienen und Schwellen nach über 40 Jahren ausgedient haben, fließen rund 16,5 Millionen Euro in den Abschnitt zwischen Kirchberg, Kitzbühel und St. Johann. Im Einsatz ist auch eine vollautomatische Gleislegemaschine.

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