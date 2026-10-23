16,5 Millionen investiert
Rollende Fabrik saniert 40 Jahre alte Bahnstrecke im Brixental
Die „rollende Fabrik“ kann nicht nur Schienen verlegen, sondern auch den Gleisschotter waschen und erneuern.
© ÖBB/Gasser-Mair
Die Bahnstrecke im Brixental wird derzeit gründlich saniert. Weil Schienen und Schwellen nach über 40 Jahren ausgedient haben, fließen rund 16,5 Millionen Euro in den Abschnitt zwischen Kirchberg, Kitzbühel und St. Johann. Im Einsatz ist auch eine vollautomatische Gleislegemaschine.
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