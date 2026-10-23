Wo der Tiroler Umweltanwalt Probleme für Projekte und Skifahren in der Zukunft sieht

Die Baggerarbeiten am Pitztaler Gletscher wertet der stellvertretende Umweltanwalt Walter Tschon als Maßnahme zur Sicherung des Skibetriebes. Erweiterungen steht er skeptisch gegenüber. Ebenso wie bei Maßnahmen und neuen Anlagen in Skigebieten bis 1500 Metern.