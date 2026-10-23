Strikt gegen Erweiterungen
Wo der Tiroler Umweltanwalt Probleme für Projekte und Skifahren in der Zukunft sieht
Walter Tschol nimmt Stellung zu den Baggerarbeiten am Pitztaler Gletscher und die Zukunft des Skifahrens.
© Foto TT/Rudy De Moor
Die Baggerarbeiten am Pitztaler Gletscher wertet der stellvertretende Umweltanwalt Walter Tschon als Maßnahme zur Sicherung des Skibetriebes. Erweiterungen steht er skeptisch gegenüber. Ebenso wie bei Maßnahmen und neuen Anlagen in Skigebieten bis 1500 Metern.
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