„Der soziale Kitt, der uns zusammenhält“

Landeshauptmann Anton Mattle ist nicht nur für das Ressort Ehrenamt zuständig, er hat auch persönlichen Bezug zum freiwilligen Engagement. Das „Jahr des Ehrenamts“ soll dieses sichtbar machen, politisch sollen Rahmenbedingungen verbessert werden.

Ein Interview von Rebecca Müller

Herr Landeshauptmann, Sie sind politisch für das Ressort Ehrenamt zuständig, haben das Jahr 2026 zum „Jahr des Ehrenamts“ erklärt – was sollen diejenigen, die sich engagieren, aus diesem Jahr mitnehmen?

Anton Mattle: Dass Tirol das Land des Ehrenamts ist und wir aufrichtig dankbar für diese wertvolle Arbeit sind. Es geht im „Jahr des Ehrenamts“ ganz besonders darum, Freiwilligenarbeit sichtbar zu machen.

Ehrenamtliche fragen nicht, was sie bekommen. Sie helfen, weil ihnen andere Menschen und die Gemeinschaft wichtig sind. Mehr als die Hälfte der Tirolerinnen und Tiroler engagieren sich. Als Land Tirol wollen wir, dass das so bleibt und sich noch mehr Menschen einsetzen.

„Ehren­amtliche fragen nicht, was sie bekommen.“ Landeshauptmann Anton Mattle

Anfang des Jahres hat die Landesregierung die Ehrenamtscharta unterzeichnet. Wurden auch konkrete, neue Maßnahmen umgesetzt?

Mattle: Meine Initiative beruht auf vier Säulen: gute Rahmenbedingungen, Service, Anerkennung und ausreichend Nachwuchs für das Ehrenamt. Wir schaffen eine niederschwellige Rechts- und Grundberatung für Ehrenamtliche, bündeln Informationen auf einer Wissensplattform und machen das Beratungs- und Weiterbildungsangebot leichter zugänglich. Politik kann Engagement nicht verordnen. Aber Politik kann dafür sorgen, dass es gute Bedingungen gibt. Dazu gehören auch Rechtssicherheit, Versicherungsschutz, aber auch Anerkennung. Deshalb prüfen wir etwa einen neuen Ehrenamtsnachweis.

Für mich sollten Ehrenamtliche Vorteile, etwa bei der Wohnungsvergabe, Stipendien oder Ähnlichem, haben. Zudem fordern wir vom Bund steuerliche Erleichterungen für ehrenamtlich Tätige. Es entstehen Fahrtkosten, Ausgaben für Ausrüstung oder Kosten für Aus- und Weiterbildung. Deshalb habe ich bei der Landeshauptleutekonferenz einen Antrag dafür eingebracht, der einstimmig beschlossen wurde.

Sein Vater brachte Anton Mattle zur Freiwilligen Feuerwehr. © Land Tirol/Fitsch

Sie haben sich schon in jungen Jahren in Ihrer Heimatgemeinde Galtür u. a. bei der freiwilligen Feuerwehr engagiert. Wie hat Sie das persönlich geprägt?

Mattle: Ich bin durch meinen Vater früh der freiwilligen Feuerwehr beigetreten, weil er damals Kommandant war. Durch meine Begeisterung fürs Bergsteigen bin ich dann auch zur Bergrettung gekommen und war lange Zeit in der Landesleitung aktiv. Auch bei der Musikkapelle Galtür und der Bürgermeisterkapelle Landeck war ich lange Zeit Mitglied. Ich bin also ein Vereinsmensch. Aus dieser langen Zeit habe ich viele Freundschaften und ein gutes Gespür für die Menschen mitgenommen.

Ist es schwieriger geworden, Nachwuchs für Ehrenämter zu finden?

Mattle: Eines möchte ich festhalten: Junge Menschen engagieren sich sehr wohl. Das zeigt etwa der aktuelle Freiwilligenbericht. Aber wir dürfen nicht erwarten, dass junge Menschen sich auf dieselbe Art und Weise engagieren, wie das vor 30 oder 40 Jahren der Fall war. Lebensmodelle haben sich verändert. Deshalb müssen wir neue Formen ermöglichen: projektbezogen, zeitlich flexibel oder für einen bestimmten Zeitraum. Der eine engagiert sich 30 Jahre bei der Feuerwehr, die andere hilft ein halbes Jahr bei einem sozialen Projekt. Beides ist wertvoll und wichtig.

Wir müssen jungen Menschen vor allem zeigen, was ihnen Ehrenamt gibt: Gemeinschaft, Freundschaften, Erfahrungen und das gute Gefühl, etwas für andere zu bewirken.

„Ich bin ein Vereinsmensch. Aus dieser langen Zeit habe ich viele Freundschaften und ein gutes Gespür für die Menschen mit­genommen.“ Landeshauptmann Anton Mattle

Es gibt Bereiche, die ohne freiwilliges Engagement nicht „funktionieren“ würden. Verlässt sich Tirol zu sehr auf die unentgeltliche Arbeit der Bevölkerung?

Mattle: Ehrenamt ist der soziale Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält. Das, was wir in Tirol haben, ist absolut keine Selbstverständlichkeit. Kaum irgendwo auf der Welt ist der freiwillige Einsatz für die Allgemeinheit so stark wie hier in Tirol. Das Ehrenamt trägt viele Uniformen und Trachten. Es trägt aber genauso eine Trainingsjacke, eine Kochschürze oder ganz normale Alltagskleidung. Entscheidend ist nicht, was jemand trägt, entscheidend ist, dass jemand kommt, wenn er gebraucht wird.

Ohne die vielen Freiwilligen würde vieles in unserem Land in dieser Form nicht funktionieren – vielen Menschen würde ohne das Ehrenamt aber auch etwas in ihrem Leben fehlen. Vom freiwilligen Engagement profitieren alle: unser Land, die Gesellschaft, aber auch jeder und jede persönlich.

Landeshauptmann Anton Mattle, der sich selbst als Vereinsmensch bezeichnet, ist auch politisch für das Ehrenamt zuständig. © Land Tirol/Fitsch

Vereine haben auch eine starke soziale, auch eine sozialisierende Komponente. Gibt es hier Unterstützung – im Sinne einer pädagogischen, gerade wenn es um Junge geht?

Mattle: Unser Beratungs- und Weiterbildungsangebot soll vor allem das Ehrenamt sichern und weiterentwickeln. Am Ende zählt aber, wie Vereine auf junge Menschen zugehen und für das Ehrenamt begeistern.

Das Land Tirol fördert die Weiterqualifizierung von freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Kinder- und Jugendarbeit. Die offene Jugendarbeit hat bei uns einen besonders hohen Stellenwert. Und auch das Thema Kinderschutz wird immer wichtiger, hier unterstützt das Land rund um die Erarbeitung von Schutzkonzepten. Denn die Frage nach einem sicheren Umfeld beschäftigt heutzutage die Eltern ganz besonders.

Haben Vereine eine integrative Wirkung bzw. können sie eine haben? Ist das ein Aspekt, den man fördern sollte?

Mattle: Wir sprechen bei Vereinen oft über Veranstaltungen. Ihre eigentliche Leistung reicht viel weiter. Hier wachsen Freundschaften, hier lernen junge Menschen Verantwortung, hier finden Menschen Anschluss. Hier wird aus einem Ort eine Gemeinschaft. In einem Verein lernt man, dass jeder seinen Beitrag leisten muss. Man kann sich aufeinander verlassen und weiß, dass man füreinander da ist. Und ich glaube, dass genau diese Haltung Tirol auszeichnet: Nicht lange reden, sondern anpacken, wenn jemand Hilfe braucht. Unsere Vereine sind also eine enorme Stärke Tirols. Hier können sich die Ehrenamtlichen auch weiterhin auf die Unterstützung der Tiroler Gemeinden verlassen.

Im vergangenen Jahr schlugen zahlreiche Sozialvereine wegen Kürzungen Alarm, auch hier engagieren sich viele ehrenamtlich. Wie wird es für Sozialvereine weitergehen?

Mattle: Im Sozialbereich muss man unterscheiden: Es gibt Sozialvereine, die vor allem mit hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wichtige Aufgaben – etwa in der Behindertenhilfe oder in der Jugendhilfe – erfüllen. Diese Vereine arbeiten teilweise wie Unternehmen und bekommen ihre Leistungen über ein Tarifsystem vom Land finanziell abgegolten.

Da in diesem Bereich die Kosten in den vergangenen Jahren um bis zu 80 Prozent gestiegen sind, hat das Land Tirol gemeinsam mit den Sozialvereinen erfolgreich daran gearbeitet, dass die Ausgaben nicht weiter davon galoppieren. Die Sozialvereine bekommen mehr Geld, zuletzt konnte zum Beispiel das Budget für die Behindertenhilfe um 1,5 Prozent erhöht werden. Dann gibt es Vereine im Sozialbereich, in denen sich vor allem Ehrenamtliche engagieren. Hier greifen unsere Initiativen im „Jahr des Ehrenamts“.