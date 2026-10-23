Motorradfahrer flüchtete in Zirl vor Polizei und verletzte neunjähriges Mädchen

Ein Motorradfahrer ist am Freitagmorgen in Zirl vor einer Polizeistreife geflüchtet. Dabei gefährdete er laut Polizei mehrere Schulkinder und streifte ein neunjähriges Mädchen. Das Kind stürzte und wurde leicht verletzt.

Die Polizeibeamten waren gegen 7.15 Uhr auf dem Weg zur Schulwegsicherung bei der Volksschule Zirl. Kurz vor der Schule bemerkten sie einen Motorradfahrer, der mitten auf einer Kreuzung stand und seinen Sturzhelm nur halb aufgesetzt hatte. Als der Mann die Polizeistreife sah, zog er den Helm nach unten und beschleunigte stark. Mehrere Schulkinder mussten laut Polizei zur Seite ausweichen.

Neunjährige stürzte mit Roller

Auf Höhe der Dr.-Purtscheller-Straße 9 streifte der Motorradfahrer eine Neunjährige, die mit ihrem Roller unterwegs war. Das Mädchen stürzte und zog sich eine leichte Abschürfung am rechten Unterschenkel zu.

Der Motorradfahrer wendete anschließend und flüchtete über einen Fußweg. Die Polizisten konnten jedoch das Kennzeichen seines Motorrads ablesen.

Motorrad gefunden, Lenker verschwunden

Bei einer Nachschau an der Wohnadresse des Zulassungsbesitzers fanden die Beamten das Motorrad, trafen dort aber niemanden an.