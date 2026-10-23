Neunjähriges Mädchen in Zirl verletzt: Flüchtiger Motorradfahrer (16) stellte sich Polizei

Ein Motorradfahrer ist am Freitagmorgen in Zirl vor einer Polizeistreife geflüchtet. Dabei gefährdete er laut Polizei mehrere Schulkinder und streifte ein neunjähriges Mädchen. Das Kind stürzte und wurde leicht verletzt. Später revidierte die Polizei, dass das Mädchen gestreift wurde. Der flüchtige Motorradlenker stellte sich schließlich der Exekutive.

Polizeibeamte waren gegen 7.15 Uhr auf dem Weg zur Schulwegsicherung bei der Volksschule Zirl. Kurz vor der Schule bemerkten sie einen Motorradfahrer, der mitten auf einer Kreuzung stand und seinen Sturzhelm nur halb aufgesetzt hatte. Als der Mann die Polizeistreife sah, zog er den Helm nach unten und beschleunigte stark. Mehrere Schulkinder mussten laut Polizei zur Seite ausweichen.

Neunjährige stürzte mit Roller

Auf Höhe der Dr.-Purtscheller-Straße 9 kam das neunjährige Mädchen zu Sturz und zog sich eine leichte Abschürfung am rechten Unterschenkel zu.

Der Motorradfahrer wendete anschließend und flüchtete über einen Fußweg. Die Polizisten konnten jedoch das Kennzeichen seines Motorrads ablesen.

Polizei fand Motorrad, Lenker stellte sich

Bei einer Nachschau an der Wohnadresse des Zulassungsbesitzers fanden die Beamten das Motorrad, trafen dort aber niemanden an.

Am Vormittag meldete sich ein 16-jähriger Jugendlicher bei der Polizei und gab an, der flüchtige Motorradlenker zu sein. Ermittlungen zufolge, wurde die 9-Jährige nicht von dem Motorrad gestreift, sondern dürfte selbst verschuldet zu Sturz gekommen sein. „Das Motorrad rutschte im Nachhinein gegen das Mädchen“, erklärte die Polizei am Abend in einer Aussendung.