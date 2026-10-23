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Schau in der Hofburg
Warum ein Schneider aus Japan, der Mode hasst, jetzt in Innsbruck ausstellt
Yamamotos Mode ist mehr als nur Bekleidung. Der Japaner bezeichnet sich selbst bescheiden als „Schneider“.
© yamamoto
Von Edith Schlocker
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