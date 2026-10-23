365 Tage Anerkennung

Mitte Jänner erklärte die Tiroler Landesregierung 2026 zum„Jahr des Ehrenamts“. Mehr Unterstützung, Sichtbarkeit und Beratung wurden versprochen – was bisher geschah und was noch ansteht.

Von Rebecca Müller

Im Rahmen ihrer Frühjahrsklausur beschloss die Landesregierung, neben anderen Arbeitsschwerpunkten, sich 2026 auch dem Ehrenamt intensiv zu widmen. Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) und Landeshauptmann-Stellvertreter Philip Wohlgemuth (SPÖ) unterzeichneten, im Beisein von Vertreter:innen von Vereinen, Verbänden, Organisationen und Initiativen, die Ehrenamtscharta – ein Bekenntnis zum Ehrenamt und zur Zusammenarbeit und Unterstützung seitens der Politik.

„Zehntausende Tirolerinnen und Tiroler leisten tagtäglich einen unverzichtbaren Beitrag für das Gemeinwohl. Dieses Engagement ist keine Selbstverständlichkeit, sondern eine tragende Säule unserer Gesellschaft. Wer sich freiwillig für andere einsetzt, braucht Unterstützung, klare Ansprechpartner und Rechtssicherheit. Genau daran arbeiten wir, um das Ehrenamt zu stärken, sichtbarer zu machen und junge Menschen dafür zu begeistern“, so LH-Stv. Philip Wohlgemuth bei der Unterzeichnung der Ehrenamtscharta.

Bei der Regierungsklausur wurde unter anderem die Ehrenamts­charta verabschiedet. © Land Tirol/Hörmann

Was steht in der Ehrenamtscharta?

Das „Jahr des Ehrenamts“ sollte mehr als ein „Aktions- und Kampagnenjahr“ sein, lautete der Tenor. Den politisch Verantwortlichen ginge es um konkrete und nachhaltige Verbesserungen für die Zehntausenden Freiwilligen im Land. Ein wichtiger Punkt der Ehrenamtscharta dreht sich daher um die Themen Rechtssicherheit und Schutz: Die Landesregierung bekannte sich dazu, Optimierungen beim Versicherungsschutz zu prüfen, eine zentrale und niederschwellige Rechtsberatung zu schaffen – sowie eine Wissensplattform mit Informationen, Dokumentenvorlagen und FAQs (also: häufig gestellten Fragen) rund um das Thema Ehrenamt.

Funktionär:innen, Koordinator:innen und Verantwortungssträger:innen in Vereinen, Verbänden, Organisationen wolle man vor allem auch administrativ entlasten – auch das wurde in der Charta festgehalten. Beratungs- und Weiterbildungsformate sollen gebündelt und flexibler gestaltet werden – zum Beispiel mit Online-, Kurz- und Abendformaten für die dazugehörigen Kurse.

Die unterzeichnete Ehrenamts­charta © Land Tirol/Jovanovic

Sichtbar und zukunftsfähig

Neben Rechtssicherheit und Service für Verantwortliche wurden auch mehr Sichtbarkeit in der Gesellschaft und die Sicherung der Zukunft des Ehrenamts in die Charta aufgenommen. Für mehr Bewusstsein sollten die landesweite Kampagne „Ehrenamt? Ehrensache!“ und auch regionale Ehrenamtstage mit Fokus auf Vernetzung sorgen.

Beim Werben um Nachwuchs sollte vor allem auf Kooperationen mit Schulen, Jugendorganisationen und Betrieben sowie das Bewerben flexibler Modelle für junge Menschen gesetzt werden.

Vernetzung über WhatsApp Teil der Kampagne des Landes, das Ehrenamt zu stärken, ist ein WhatsApp-Kanal, in dem vonseiten des Landes Informationen rund um Ehrenamt und Freiwilligenarbeit geteilt werden – von Wissenswertem über regionale Projekte bis hin zu Weiterbildungsangeboten. „Komm in die Gruppe!“ lautet der Aufruf des Landes. Und: „100 % freiwillig. Ehrenwort!“ das zusätzliche Versprechen. Mittlerweile, Stand Mitte Oktober 2026, sind über 3.000 Follower diesem Auruf gefolgt. Im Kanal wird regelmäßig über Veranstaltungen, Fortbildungen und Neuerungen rund um das Thema Ehrenamt informiert.

Gründ’ ma an Verein? Wer sich dafür interessiert, selbst einen Verein oder eine Initiative zu gründen, aber nicht genau weiß, wie das funktioniert oder welche Voraussetzungen es dafür zu erfüllen gilt, wird im digitalen Vereinshandbuch fündig. Dort sind alle Informationen gesammelt – von Rechten und Pflichten über Fragen zu Steuern bis hin zu einem Leitfaden für das Organisieren von Veranstaltungen. Hier geht’s zum digitalen Handbuch: www.tirol.gv.at/ehrenamt

Eine Woche, 2.400 Menschen, 170 Projekte

Die Freiwilligenwoche verzeichnete im „Jahr des Ehrenamts“ einen neuen Teilnehmer:innenrekord. In allen Tiroler Bezirken wurden Aktionen zum Kennenlernen und Mitmachen organisiert.

© Land Tirol/Fitsch

Initiiert wurde die Freiwilligenpartnerschaft 2015 von LH a. D. Günther Platter. Die Freiwilligenwoche in der Form gibt es seit 2020. Sie findet traditionell in einer Woche im April statt, heuer vom 22. bis 29. Die elf Freiwilligenzentren sowie zahlreiche Organisationen und auch Unternehmen organisierten Veranstaltungen, Projekte, Seminare, Vorträge, Mitmachaktionen und mehr. Insgesamt 170 Projekte und 2.400 Teilnehmer:innen wurden heuer gezählt – ein neuer Rekord.

Arbeit das ganze Jahr

Die Freiwilligenpartnerschaft Tirol, die aus elf regionalen Freiwilligenzentren besteht, ist eine dezentrale Organisationsstruktur, die auch über Tirols Landesgrenzen hinaus Vorreiter ist. Die Freiwilligenzentren stehen tirolweit mit über 1.800 Organisationen, Vereinen und Initiativen im Austausch. Die Arbeit in den elf Zentren läuft natürlich das ganze Jahr – über aktuelle Projekte kann man sich auf den Websites der Zentren informieren. Wer will, kann sich in den Freiwilligenpool aufnehmen lassen – bei Interesse kommt man hier flexibel und projektbezogen zum Einsatz. Auf der Website www.freiwilligenzentren-tirol.at können auch aktiv Freiwillige gesucht werden bzw. Projekte, Feste und Veranstaltungen eingetragen werden.

Beim Projekt „Rikscha fahren. Menschen bewegen. Ehrenamt erleben“ schaute auch Landesrat Mario Gerber vorbei. © Land Tirol/Schallhart

Save the date! Die nächste Freiwilligenwoche findet vom 21. bis 27. April 2027 statt.