Wohin mit dem Engagement?

In Tirol gibt es, über das Land verteilt, elf Freiwilligenzentren. Dort wird organisiert, koordiniert und informiert. Sie dienen vor allem als Anlaufstelle: Für diejenigen, die sich einbringen wollen, diejenigen, die Freiwillige suchen, und diejenigen, die helfen wollen, aber nicht genau wissen, wie bzw. was.

Von Rebecca Müller

Was tun, wenn man sich freiwillig engagieren will, Zeit und Motivation hat, aber nicht so genau weiß, wie und wo man sich einsetzen könnte? „Zu uns kommen!“, schlägt Michaela Kasper-Furtner, Projektleiterin im Freiwilligenzentrum (FWZ) Kitzbüheler Alpen, vor. Elf solcher Zentren gibt es in ganz Tirol. In den meisten sind sie an das dortige Regionalmanagement gekoppelt, jenes in der Stadt Innsbruck an die Caritas. In den Zentren wird nicht nur organisiert und koordiniert, sie sind auch Beratungsstelle. „Wir haben einen Bauchladen an Möglichkeiten, sich zu engagieren. Wenn jemand mithelfen will, finden wir gemeinsam das richtige Projekt“, erklärt Kasper-Furtner.

Miteinander und füreinander

Die Arbeit in den FZW, erklärt die Projektleiterin, baut auf drei Säulen auf: Die Arbeit mit Bürger:innen: „Wenn jemand auf uns zukommt und mithelfen will, gehen wir auf einen Kaffee und finden erst einmal heraus, wo die Interessen der Person liegen.“ Die Zusammenarbeit mit Vereinen, Organisationen, Einrichtungen und auch Gemeinden, die auf der Suche nach Freiwilligen sind. Und die Koordination und Abwicklung von hauseigenen Projekten in den Zentren selbst.

Zeit schenken und kreativ werden. © FWZ Kitzbüheler Alpen

Ideen für Neues

Vor allem im Austausch mit interessierten und motivierten Bürger:innen würden dabei auch immer wieder neue Projekte entstehen, erzählt Michaela Kasper-Furtner: „Im Grunde gibt es nichts, was die Gesellschaft nicht gebrauchen könnte.“ Eine Person kam zum Beispiel auf sie zu, die sich beruflich viel mit Thema Selbstfürsorge auseinandersetzte. „Also gibt es jetzt regelmäßig die ‚Donnerstags-Runde‘, wo Freiwillige lernen, wie sie ihre eigenen Reserven auffüllen können, um dann wieder für andere da sein zu können.“ Eine andere Person kam mit vielen kreativen Techniken im Repertoire – das Format „Pop-up-Werkstatt“ wurde geboren. Einmal im Monat können sich nun Klient:innen des Diakoniewerks gemeinsam mit Freiwilligen kreativ austoben.

Im Gespräch mit Personen, die sich engagieren wollen, merkt Kasper-Furtner immer wieder, dass viele bereits mehr tun, als ihnen selbst bewusst ist: „Sie kommen mit dem Wunsch, etwas beizutragen, und im Gespräch stellt sich heraus, dass sie für die ältere Nachbarin regelmäßig einkaufen oder jemand anderem im Garten helfen oder Kuchen vorbeibringen.“

„Wenn jemand mithelfen will, finden wir gemeinsam das richtige Projekt.“ Michaela Kasper-Furtner, FWZ Kitzbüheler Alpen

Flexibel und auch punktuell

Vielen, sagt sie, sei nicht bewusst, dass man auch projektbezogen oder zeitlich begrenzt helfen könne – wenn sich zum Beispiel jemand in einer beruflichen Übergangsphase befindet oder aus anderen Gründen gerade mehr Zeit zur Verfügung hat. Den Verantwortlichen in den Freiwilligenzentren sei es daher wichtig, nicht nur eine inhaltliche Breite an Projekten bieten zu können: „Man kann sich auch flexibel oder nur für eine gewisse Zeit einbringen. Das Bild, wer sich engagiert, ist erst einmal gebunden, ist nicht mehr aktuell.“

Ein wichtiger Fixpunkt für alle FWZ ist die Freiwilligenwoche. Die fand heuer im April statt. Mit verschiedenen Veranstaltungen und Aktionen werden die vielfältigen Projekte in den einzelnen Regionen vorgestellt. Interessierte können quasi „Ehrenamt schnuppern“. Kontinuierlich findet auch ein Austausch unter den Zentren statt. „Wir lernen viel voneinander, geben Erfahrungen und Ideen weiter und helfen uns gegenseitig“, erklärt Kasper-Furtner.

Die Gemeinschaft steht bei vielen Freiwilligen im Vordergrund. © FWZ Kitzbüheler Alpen

Halt in einer unsicheren Welt

Dass sich in einer Zeit, in der sich eine Krise an die andere reiht, vieles unsicher und der Tag nie genügend Stunden zu haben scheint, Menschen dennoch in ihrer Freizeit und meist unentgeltlich für das große Ganze einsetzen, ist für Michaela Kasper-Furtner kein Widerspruch. Im Gegenteil: „Die Arbeit für das Gemeinwohl ist sinnstiftend. Ich glaube, nach diesem Sinn suchen Menschen umso mehr, je unsicherer und herausfordernder die Zeiten werden.“ Auch der Schnelllebigkeit unserer Zeit und den vielen Reizen, denen wir täglich ausgesetzt sind, könne ehrenamtliches Engagement positiv entgegenwirken. „Auch weil die Arbeit so ergebnisorientiert ist. Man nimmt sich ein, zwei Stunden Zeit und sieht sofort den positiven Unterschied, den man damit gemacht hat.“

Demokratische Anlaufstelle

Nicht zuletzt sieht Michaela Kasper-Furtner in den Freiwilligenzentren auch eine demokratische Chance, weil sie Teilhabe ermöglichen und niederschwellige Möglichkeiten schaffen, vor Ort, im direkten Umfeld, etwas zu bewirken. Für sie sind sie ein Ort der Begegnung, des Miteinanders und des Anknüpfens. Vor allem sollen die Freiwilligenzentren eines sein: „Wir sind eine Anlaufstelle. Für alle, die Unterstützung brauchen oder sie geben wollen – alle Ideen sind willkommen.“