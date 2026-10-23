Radeln fürs Ehrenamt

Im Juni machten sich Simone Ortner-Trebo und Angelika Koidl, Leiterinnen des Freiwilligenzentrums Wipptal bzw. Osttirol, mit einem E-Lastenrad und einem Gravelbike auf den Weg durch ganz Tirol. Der Plan: Alle Freiwilligenzentren besuchen. Die Motivation: Aufmerksamkeit und Bewusstsein schaffen.

Von Rebecca Müller

Gleichzeitig seien sie auf die Idee gekommen. „Ich schwöre!“, versichert Angelika Koidl, Koordinatorin des Freiwilligenzentrum (FWZ) Wipptal. Simone Ortner-Trebo, Koordinatorin im FWZ Osttirol, nickt. Landeshauptmann Anton Mattle hatte gerade 2026 offiziell zum „Jahr des Ehrenamts“ ausgerufen. Zeitgleich griffen die beiden Frauen zum Handy, um sich gegenseitig eine Nachricht zu schreiben. „Simone hatte kurz davor das E-Lastendreirad angeschafft, und ich schrieb ihr, dass wir damit doch auf Tour gehen könnten?“ Und Simone Ortner-Trebo meldete sich bei ihrer Kollegin mit derselben Idee: „Wollen wir auf Radtour durch Tirol gehen, um auf Freiwilligenarbeit aufmerksam zu machen?“

Simone Ortner-Trebo und Angelika Koidl legten bei den organisierten Aktionen auch selbst Hand an. © Land Tirol/Hörmann

500 Kilometer, 1.700 Höhenmeter

Am 2. Juni fiel der Startschuss. „Zwei Lächeln auf großer Tour“ lautete das Motto, mit E-Lastendreirad und Gravelbike machten sie sich auf den Weg. 500 Kilometer und rund 1.700 Höhenmeter lagen vor ihnen. Über die nächsten zwölf Tage steuerten sie alle Freiwilligenzentren in Tirol an. Vor Ort fanden jeweils gemeinsame Aktionen mit den Zentren oder anderen Kooperationspartnern aus der Region statt. „Die Kolleginnen waren sofort offen für unsere Idee und haben sich schöne Aktionen überlegt“, erzählt Simone Ortner-Trebo.

Das FWZ Pillerseetal/Leukental organisierte zum Beispiel ein Generationen-Speeddating, in Schwaz wurde zum Freiwilligen-Brunch im Museum der Völker eingeladen. Reutte stellte die Arbeit Ehrenamtlicher rund um den Naturpark Lechtal vor. Am Tag vor dem Etappenziel stand ein Besuch beim Interreg-Projekt „Kuchenoma/Kuchenopa“, in Kooperation mit Südtirol, auf dem Programm, und das große Finale bildete ein Lese-Flashmob in Lienz.

Von ihrer Tour durch Tirol nehmen die beiden Frauen vor allem die zahlreichen Begegnungen mit. © Ortner-Trebo

Hilfe von Fremden

Immer am Vorabend kamen Angelika Koidl und Simone Ortner-Trebo am Zielort an, die Veranstaltungen fanden jeweils am Vormittag des nächsten Tages statt. „Keine Sekunde habe ich daran gedacht, dass irgendetwas schiefgehen könnte“, blickt Trebo-Ortner, die mit dem Gravelbike unterwegs war, zurück und muss lachen. Erster Tag, erste Etappe: „Wir starten und waren uns sicher: Beide Akkus des Lastendreirads sind voll aufgeladen. Erster Akku wird leer – Angelika will wechseln, der zweite ist auch leer.“ „Und wir hatten an diesem Tag gleich 700 Höhenmeter vor uns!“, ruft Angelika Koidl aus und beide lachen.

Angelika Koidl und Simone Ortner-Trebo sind aber beide nicht der Typ, der sich lange mit Problemen aufhält. Sie finden Lösungen. Und konnten sich in diesem speziellen Fall auch auf die Hilfe von Fremden verlassen. „Nützt nichts, haben wir uns gedacht, müssen wir eben um Strom betteln“, erzählt Ortner-Trebo. „Bei einem Café, einer Tankstelle und einem Privathaus durften wir dann laden“, ergänzt Koidl.

500 Kilometer legten Ortner-Trebo und Koidl gemeinsam zurück. © Ortner-Trebo

Regen, Regen, Regen

Glück hatten sie mit dem Wetter, zumindest größtenteils. Auf dem Weg von Silz nach Innsbruck erwischte sie ein heftiger Regen. „Die arme Simone konnte am Ende Regenwasser aus ihren Schuhen leeren!“ Kopfschüttelnd, aber mit einem Lächeln bestätigt die: „An diesem Tag habe ich mir die längste Dusche meines Lebens gegönnt.“ Für den Weg von Innsbruck nach Matrei war klar, dass das Weiterfahren mit den Rädern aufgrund des Wetters und des fehlenden durchgängigen Radwegs zu gefährlich wäre.

Zwei Freiwillige des dortigen Zentrums beschlossen kurzerhand: „Wir machen das, wir helfen euch.“ Und kurze Zeit später wurden ihre beiden Räder auf einen Anhänger gepackt und Angelika Koidl und Simone Ortner-Trebo an ihr Ziel gebracht.

Angelika Koidl und Simone Ortner-Trebo verbindet nicht nur die Leidenschaft für das Ehrenamt, sondern auch eine Freundschaft. © Ortner-Trebo

„Das sind die zwei!“

Dass die Idee, mit ihrer Radtour Aufmerksamkeit für die Freiwilligenarbeit zu erzeugen, funktionierte, merkten sie schon entlang der Strecke. „Hey! Das sind die zwei, die fürs Ehrenamt radeln“, hörten sie immer wieder. Begegnungen wie diese und vor allem jene vor Ort bei den Aktionen sind es, die ihnen noch lange in Erinnerung bleiben werden. „Die kann uns keiner nehmen“, bestätigt Angelika Koidl. Der Besuch im Hospizcafé in Hall zeigte ihnen, wie viel Leben in solchen Einrichtungen steckt. Ein Mitarbeiter am Hödnerhof organisierte eine Tour über den Hof und klärte über verschiedene Pflanzen und die dazugehörige Pflege auf. Gemeinsam mit Klient:innen wurde bei der Station in Kufstein ein Hochbeet bepflanzt. In Hatting verrieten Bäuerinnen ihre besten Brotbackrezepte.

Mehr als Kolleginnen

Angelika Koidl und Simone Ortner-Trebo lernten sich 2023 bei einem Freiwilligenpartnerschaft-Tirol-Treffen in St. Johann kennen. Zufällig saßen sie nebeneinander, kamen ins Gespräch und wussten schnell, dass sie nicht nur eine Kollegin, sondern auch eine Freundin ineinander gefunden hatten. Koidl leitet das FWZ Wipptal seit 2015, Ortner-­Trebo jenes in Osttirol seit 2023. Freiwillig engagiert hatten sich beide bereits davor.

Nach ihrer Motivation gefragt, erzählen sie von ähnlichen Hintergründen: Am Land gehöre es einfach irgendwie dazu, sich einzubringen. Das prägte sie schon in jungen Jahren. Beide hatten auch Familienmitglieder und Freund:innen, die sich in Vereinen oder Organisationen einbrachten. Sportvereine, Jungschar, die Bücherei im Ort, die Caritas – für Koidl und Ortner-Trebo gehören solche Institutionen schon lange zu ihrem Alltag.

Miteinander lernen

An ihrer Arbeit in den Freiwilligenzentren schätzen sie vor allem den Austausch. Mit den Ehrenamtlichen, mit jenen, denen das Engagement zugute kommt, und mit den Kolleg:innen an den anderen Standorten. „Wir fladern ganz offen voneinander. Wenn irgendwo eine Idee funktioniert, geben wir das weiter“, erzählt Simone Ortner-Trebo, und ihre Kollegin ergänzt: „Und wenn wo etwas schiefgeht, lernen wir daraus und geben auch das weiter.“ Motivation und kreative Ideen werden den beiden so schnell nicht ausgehen. Und es wird wohl auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass sie gemeinsam etwas anpacken werden, um sich für das Ehrenamt stark zu machen: „Uns fällt sicher ein neuer Blödsinn ein. Versprochen!“