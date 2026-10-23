Spritpreise stabil, aber Tirol bleibt das teuerste Bundesland

Die Spritpreise blieben in den vergangenen Tagen recht stabil, am gestrigen Donnerstag notierte die E-Control für Diesel einen bundesweiten Durchschnittspreis von 2,154 Euro. Bei Benzin wurden 1,794 Euro je Liter verlangt. Eine Konstante bei den Preisen ist, dass die Tirolerinnen und Tiroler am meisten zahlen. Gestern wurde in Tirol 2,199 Euro für Diesel und 1,808 Euro für Superbenzin kassiert.

Der Aufpreis treibt auch die Tiroler Landespolitik um. Nachdem Landeshauptmann Anton Mattle den zuständigen Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (beide ÖVP) dazu aufgefordert hatte, rechtlich gegen den „Tiroler Sprit-Aufschlag“ vorzugehen, und eine amtliche Untersuchung nach dem Preisgesetz gefordert hatte, schritt das Land Mitte September selbst zur Tat und setzte eine „Preisuntersuchungskommission“ ein. Zudem beantragte das Land Tirol bei der Bundesregierung eine Sonderprüfung durch die E-Control.