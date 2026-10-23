Nach Diebstählen in Haiming: 17-Jähriger soll für über 60 Taten verantwortlich sein

Nach mehreren Diebstählen aus unversperrten Autos war ein 17-Jähriger Mitte Oktober in Haiming aufgegriffen worden. Weitere Ermittlungen brachten den Jugendlichen nun mit mehr als 60 Taten in vier Tiroler Bezirken in Verbindung.

Jener 17-Jährige, der Mitte Oktober nach mehreren Diebstählen aus unversperrten Autos in Haiming von der Polizei aufgegriffen worden war, steht mittlerweile im Verdacht, für zahlreiche weitere Diebstähle in Tirol verantwortlich zu sein. Mehr als 60 Taten in den Bezirken Innsbruck-Land, Schwaz, Kufstein und Imst werden ihm laut Polizei zur Last gelegt.

Begonnen hatte der Fall am 12. Oktober in Haiming: Zwischen etwa 3 und 6 Uhr waren im Gemeindegebiet mehrere abgestellte und unversperrte Autos durchwühlt worden. Aus den Fahrzeugen verschwanden geringe Mengen Bargeld, Zigaretten, Dokumente und andere Wertgegenstände.

Noch am Nachmittag desselben Tages wurde der Polizei gegen 16.30 Uhr eine offensichtlich beeinträchtigte Person im Bereich der Ötztalerstraße gemeldet. Eine Streife hielt daraufhin einen 17-Jährigen an. Bei ihm konnte Diebesgut sichergestellt werden. Zu den damaligen Taten zeigte sich der Jugendliche geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er zunächst auf freiem Fuß angezeigt.

Wie die TT berichtete:

Verdacht auf mehr als 60 Taten

Damit war der Fall allerdings nicht abgeschlossen. Bei weiteren Ermittlungen geriet derselbe 17-Jährige nun wegen zahlreicher zusätzlicher Taten ins Visier der Polizei. Seit September 2026 soll er gewerbsmäßig Diebstähle begangen haben. Dabei soll er vor allem Bargeld, Schmuck und andere Wertgegenstände aus unversperrten Fahrzeugen gestohlen haben. Vereinzelt soll er auch in unversperrte Wohnhäuser gelangt sein.

Teilweise soll der Jugendliche dabei gemeinsam mit zwei weiteren, bislang unbekannten, Tätern gehandelt haben. Die Schadenshöhe beziffert die Polizei mit einem mittleren vierstelligen Eurobetrag.

Festnahme am Innsbrucker Hauptbahnhof

Am Mittwochabend folgte schließlich die Festnahme. Gegen 22.35 Uhr wurde der 17-Jährige aufgrund einer Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck am Hauptbahnhof in Innsbruck festgenommen.