Sex, Horror und Superstars: Wie A24 die internationale Filmwelt aufmischt

Die Produktionsfirma A24 erobert derzeit die internationale Filmbranche. Mit „Marty Supreme“, „Backrooms“ und anderen Kinohits hat sich das kleine Unternehmen inzwischen ein Publikum erarbeitet, das fast blind auf die Qualität seiner Inhalte vertraut.

Los Angeles – Wenn sie A24 hören, denken Cineasten an Filme, die nachhallen und abseits des Mainstreams in Erinnerung bleiben. A24 ist eine amerikanische Filmproduktions- und Verleihgesellschaft mit Sitz in New York (und natürlich auch Los Angeles), deren Logo viele als Gütesiegel sehen. Aktuelle Entwicklungen rund um Investoren und KI irritieren jedoch.

Gegründet wurde A24 im Jahr 2012 von Daniel Katz, David Fenkel und John Hodges, wobei Letzterer 2018 ausstieg, die anderen beiden noch an Bord sind.

Der Name A24 bezieht sich tatsächlich auf eine Autobahn– auf die italienische Autostrada A24, auf der Katz gerade gefahren sein soll, als er sich einst zur Gründung des Unternehmens entschloss, so die Anekdote.

Erfolgreiche A24-Produktionen der letzten Jahre open_in_full © IMAGO/FSN-D © IMAGO/CAP/TFS © IMAGO/Supplied by LMK © IMAGO/Csaba Aknay © Imago/Cinema Publishers Collection © Tobis © IMago/Landmark Media © Constantin © Beowulf Sheehan

A24 hat etwas geschafft, woran traditionelle Filmstudios und Streamer oft scheitern: Ein Publikum scheint fast blind auf die Marke und deren Gespür für bewegende Inhalte zu vertrauen. Dieses Ziel erreichen sonst nur – und oft lediglich vorübergehend – einige Regisseure und wenige Filmstars.

Filme, über die viel gesprochen wird

Fast alle gesprächswertigen Filme der vergangenen gut zehn Jahre sind aus dem Hause A24. Eine Titel-Liste mit Beispielen ist beeindruckend: zum Beispiel die dystopische Sci-Fi-Romanze „The Lobster“ (2015) mit Colin Farrell und Rachel Weisz und der Horrorfilm „The Killing of a Sacred Deer“ (2017) mit Colin Farrell, Nicole Kidman, Barry Keoghan, beide von Regisseur Yorgos Lanthimos.

Auch Charlotte Wells' Coming-of-Age-Drama „Aftersun“ (2022) mit Paul Mescal, Noah Baumbachs Mystery-Drama „Weißes Rauschen“ (2022), Darren Aronofskys Adipösen-Drama „The Whale“ (2022) mit dem Oscar-Preisträger Brendan Fraser und Jonathan Glazers Auschwitz-Historienfilm „The Zone of Interest“ (2023) mit Christian Friedel und Sandra Hüller wären zu nennen.

Nicht vergessen sollte man wohl auch Luca Guadagninos Schriftsteller-Drama „Queer“ (2024) mit Daniel Craig, Alex Garlands und Ray Mendozas Irak-Krieg-Drama „Warfare“ (2025), Josh Safdies Tischtennisspieler-Biografie „Marty Supreme“ (2025), Harry Lightons SM-Liebesfilm „Pillion“ (2025), Kristoffer Borglis Psychodrama „Das Drama – Noch einmal auf Anfang“ (2026) mit Zendaya und Robert Pattinson sowie Olivia Wildes Beziehungskomödie „The Invite“ (2026) mit Wilde selbst und Seth Rogen, Penélope Cruz, Edward Norton.

Viel Horror, viele künstlerische Freiheiten

Nicht wenige A24-Hits gehören zum Genre des Elevated Horror („gehobener Horror“). Das meint Gruselfilme mit künstlerischer Ambition (statt bloß Blut und Schockeffekten). Beispiele sind Ari Asters „Hereditary – Das Vermächtnis“ (ein Familiendrama mit okkultem Terror von 2018) und „Midsommar“ (verstörender Folk-Horror am helllichten Tag von 2019). Auch Scott Becks und Bryan Woods' „Heretic“ (ein Kammerspiel mit gequälten Mormoninnen, das eine Art theologische Erörterung ist, aus dem Jahr 2024) wäre ein prominentes Beispiel.

Der heftigste Erfolg des Studios war aber kürzlich „Backrooms“ von Kane Parsons. Der heute 21-jährige Parsons schuf als Teenager eine YouTube-Serie über das Online-Phänomen endloser, gelber, leerer Büroräume.

Mehr dazu:

Er adaptierte den Stoff, der sich eigentlich um Ängste, Trauma, Verlust und Wahnsinn dreht, mit einem Budget von lediglich rund 10 Millionen US-Dollar fürs Kino (unter anderem mit Chiwetel Ejiofor und Renate Reinsve). Er schuf damit einen sagenhaft erfolgreichen Film über eine gruselige Parallelrealität. Weltweit spielte das Werk bis heute mehr als 400 Millionen US-Dollar ein.

A24 macht auch Fernsehserien

Auch aufsehenerregende TV-Produktionen sind mit dem Haus A24 verbunden, etwa die Serien „Euphoria“ (Sky/Wow und HBO Max), „Beef“ (Netflix) oder „Only Margo“ (Apple TV). Ganz aktuell ist etwa die Horror- und Thriller-Serie „Crystal Lake“ (seit 15. Oktober bei HBO Max), bei der es sich um eine Art Prequel zur Kult-Slasher-Filmreihe „Freitag der 13.“ handelt.

Und in Großbritannien läuft gerade die Serie „It Gets Worse“ (seit 14. Oktober; Channel 4) von und mit dem Comedian Leo Reich. Es geht um drei Freunde Mitte zwanzig, die ihre Wohnung in London zu verlieren drohen.

Viral ging vorher ein Clip mit Andrew Scott und dem 20 Jahre jüngeren Reich. Darin gibt es scheinbar eine Therapiesitzung zu sehen, es ist aber ein Sexdate mit einem unterwürfigen jungen Mann (Zitat: „I'm just a hole for daddy.“)

Es sind die schrägen, oft auch queeren Momente, neuartigen Erzählmuster und riskanten Rollen, die A24-Werke auszeichnen und Filmstars reizen. Wer heute in der Schauspielwelt was auf sich hält, wünscht in einem A24-Film mitzuwirken.

Immer öfter sind Superstars gezielt bei A24-Filmen dabei

Superstars wie Nicole Kidman („The Killing of a Sacred Deer“, „Babygirl“), Hugh Grant („Heretic“), Robert Pattinson („Das Drama“, „Primetime“) und die Gen-Z-Darlings Timothée Chalamet („Marty Supreme“) und Pedro Pascal („Eddington“, „The Materialists“) haben es längst getan.

Anfangs setzte A24 nur auf den Vertrieb besonders exzentrischer Filme wie „Swiss Army Man“, in dem der einstige „Harry Potter“-Darsteller Daniel Radcliffe eine ständig furzende Leiche an der Seite von Paul Dano spielt.

Schon zweimal Oscar in Kategorie „Bester Film“ für A24

Der Durchbruch als Produktionsfirma geschah 2016 – und zwar mit dem Streifen „Moonlight“ von Barry Jenkins. Das Drama dreht sich um das Aufwachsen eines schwulen Jungen in Miami, erzählt in drei Kapiteln das Erwachsenwerden eines Afroamerikaners.

Bei der Oscarverleihung 2017 setzte sich der queere Film nach dem Umschlag-Fiasko gegen das Los-Angeles-Musical „La La Land“ durch und wurde zum besten Film gekürt.

2023 holte auch das A24-Sci-Fi- und Multiversum-Spektakel „Everything Everywhere All at Once“ von Daniel Kwan und Daniel Scheinert (The Daniels) den Oscar als bester Film.

Einige A24-Fans, die der scheinbaren Indie-Bude auch mit Merchandise-Produkten, dem hauseigenen Podcast und im AAA24-Mitgliederclub die Treue halten, sehen derzeit den Mythos „ihrer“ Firma in Gefahr.

Nach mehreren Finanzierungsrunden hat das jenseits der Börse privat geführte Unternehmen inzwischen eine Marktbewertung von rund dreieinhalb Milliarden US-Dollar. Es ist also längst nicht mehr der kleine Player, als der er manchen noch immer gilt im Gegensatz zu den großen Hollywood-Studios.