Gedenken zum 100. Todestag: Lienz feiert berühmten Tiroler Maler

Am 4. November 2026 jährt sich der Todestag des Malers Albin Egger-Lienz zum 100. Mal. Aus diesem Anlass lädt die Stadt Lienz zu einer Gedenkveranstaltung ein. Das Event bildet den feierlichen Abschluss des Jubiläumsjahres.

Lienz – Albin Egger-Lienz (1868 – 1926) war ein Tiroler Maler, aufgewachsen ist er in Lienz. Zu seinen bekanntesten Werken gehören „Sämann und Teufel“, „Totentanz 1809“, „Die Schnitter“, „Das Tischgebet“ und „Kriegsfrauen“. Zu seinen Ehren wurden Straßen in Lienz und Innsbruck benannt. Albin Egger-Lienz starb am 4. November 1926. Aus diesem Anlass lädt die Stadt Lienz zu einer Gedenkveranstaltung am 4. November 2026. Beginn ist um 15.30 Uhr.

In der Gedächtniskapelle: Dekan Franz Troyer, Martin Kofler, Bürgermeisterin Elisabeth Blanik und Richard Pioc (v.l.). © Lenzer/Stadt Lienz

Im Fokus der Veranstaltung stehen insbesondere die Spuren, die Egger-Lienz in Südtirol hinterlassen hat, sowie sein Ableben im Jahr 1926 und das anschließende Gedenken an ihn. Das Programm umfasst eine Ausstellung, einen geführten Kulturspaziergang und einen Vortrag mit Lesung. Es folgen eine Kranzniederlegung und ein anschließender Gottesdienst, zu denen die gesamte Bevölkerung eingeladen ist.

Die Veranstaltung am 4. November schließt an das Programm des Jubiläumsjahres an, zu dem unter anderem die Schau im Museum Schloss Bruck gehörte. Dort waren Werke aus den Tiroler Landesmuseen, der Sammlung Leopold, dem Lentos Kunstmuseum sowie aus Privatbesitz zu sehen. Am Todestag selbst stehen neue Forschungsergebnisse im Mittelpunkt, die auf historischen Briefen und Fotografien basieren. Das Programm wurde von der Stadt Lienz in enger Zusammenarbeit mit dem Tiroler Photoarchiv (TAP) und der Pfarre St. Andrä ausgearbeitet.